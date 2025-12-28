Viviendas dañadas y heridos en La Libertad dejó sismo de magnitud 6,0 registrado en Áncash

El temblor de magnitud 6,0 que se registró el sábado 27 de diciembre a 67 kilómetros al oeste de Chimbote (Áncash) con una profundidad de 67 kilómetros, se sintió en diversas zonas del Perú como Lima, Ica, Lambayeque, La Libertad, de acuerdo a la Asociación Sismológica. En esta última región, el COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional) La Libertad reportó el saldo de al menos 7 viviendas afectadas, tres personas heridas y daños materiales.

A través de sus redes oficiales, la entidad indicó que dichos reportes ocurrieron en los distritos de La Esperanza, Chao, Virú, Salaverry, Alto Trujillo y Santiago de Chuco, además de que las autoridades locales y regionales activaron los respectivos protocolos de respuesta tras el fuerte sismo registrado a las 09:51 p. m.

Reportan heridos y derrumbes en La Libertad tras sismo de magnitud 6,0

Según el COER, en el distrito de La Esperanza, Bernardo O'Higgins, una persona fue rescatada por la Policía Nacional y los Bomberos luego de que el techo de su vivienda de material rústico se desplomara. En Chao, Sector Nuevo Chao, el colapso de la pared de una casa dejó a una persona lesionada, quien luego fue trasladada para ser atendida un centro de salud más cercano.

Asimismo, en el distrito de Virú se reportó a una persona herida por caída, el colapso de una vivienda en la calle Libertad, y la caída de un tanque de agua sobre el alumbrado público. En Salaverry, el COER informó sobre el desprendimiento de rocas cerca al terminal internacional; en Alto Trujillo la pared de una vivienda se derrumbó; mientras que en Santiago de Chuco, dos casas y una iglesia sufrieron daños materiales en sus infraestructuras.

COER monitoria daños en La Libertad

"El Gobierno Regional de La Libertad, a través del COER, mantiene el monitoreo permanente de la situación, coordina acciones con las autoridades regionales y locales, y exhorta a los gobiernos locales a mantener activos sus centros de operaciones de emergencia, priorizando la seguridad y tranquilidad de la población", señaló la entidad.

