Política

Padre de joven preso por protestar en Marcha de la Generación Z señala que su hijo tiene epilepsia y trabaja

Samuel Rodríguez, joven de 21 años, cumple prisión preventiva de 3 meses acusado de haber agredido a un policía durante la 'Marcha de la Generación Z'.

Padre de Samuel Rodríguez presentó pruebas de arraigo laboral y social junto al abogado de su hijo | Foto: RodrigoNoblecilla-X
Padre de Samuel Rodríguez presentó pruebas de arraigo laboral y social junto al abogado de su hijo | Foto: RodrigoNoblecilla-X

Samuel Rodríguez, el joven de 21 años que fue condenado a cumplir una prisión preventiva de 3 meses, acusado de haber golpeado a un efectivo policial durante la 'Marcha de la Generación Z' acontecida este 21 de septiembre; sufre de epilepsia. Así lo acreditó por intermedio de una declaración jurada su padre Mario Rodríguez, quien también acreditó que su menor hijo trabaja dentro del negocio familiar, por lo que tendría arraigo familiar y social y la medida de prisión preventiva dictada en su contra no respondería a los causales necesarios y básicos para que sea promulgada.

Rodríguez, además de tener que consumir una medicación constantemente por su condición como persona con epilepsia, se encuentra recluido con heridas superficiales -provocadas por los disparos de perdigones que impactaron en su cuerpo durante la protesta- y con lesiones traumáticas corporales, acreditadas por un informe médico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Declaración jurada del padre de Samuel Rodríguez | Foto: LR.

Declaración jurada del padre de Samuel Rodríguez | Foto: LR.

La acusación fue realizada por Christian Gutiérrez de la Cruz, fiscal penal titular de Lima Centro. Además, la prisión preventiva de 3 meses en contra de Rodríguez fue dictada por el 21 ° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima. La medida fue dictada este 25 de septiembre y, al día siguiente, el joven fue trasladado al penal de Ancón II.

Rodrigo Noblecilla, abogado de Samuel, señaló que la detención de su patrocinado ha sido realizada de manera irregular: “Se ha enviado a Samuel a prisión, pese a que el Decreto Legislativo 1585 —aplicado en su momento a Kenji Fujimori para concederle arresto domiciliario— señala que la pena efectiva debe ser excepcional y reservada para delitos graves con sanciones mayores a diez años. En otras palabras, quienes sobornan, saquean y dañan al país desde hace décadas reciben un trato con guantes de seda, mientras a un joven de apenas 21 años se le impone prisión preventiva —no una sentencia— como escarmiento, dirigido tanto a los manifestantes en general como a la llamada generación Z en particular”, publicó el letrado en su cuenta de Facebook.

