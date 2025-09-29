Dos incendios forestales de grandes proporciones siguen activos en Cusco
El COER confirmó la muerte de Juan Gutiérrez Meza (82), la cuarta víctima de la temporada de siniestros. Además se reporta 275 incendios forestales con unas 7.500 hectáreas de cobertura natural afectadas.
El director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco, Miguel Ángel Oscco, informó que actualmente permanecen activos dos incendios forestales de grandes proporciones: uno en el distrito de Accha, provincia de Paruro, y otro en Calca, en el Valle Sagrado. Ambos han arrasado más de 1.800 hectáreas y provocado la muerte de animales domésticos.
“En el distrito de Accha el incendio lleva ya varios días activo, ha afectado más de mil hectáreas y ha causado la pérdida de caballos y otros animales. Esperamos que en las siguientes horas podamos declararlo liquidado”, señaló Oscco.
Respecto al siniestro en el Valle Sagrado, precisó: “El incendio inició en Huayllabamba (Urubamba) y rápidamente se expandió a Calca. Anoche parecía controlado, pero esta mañana volvió a reactivarse, por lo que brigadistas y bomberos trabajan intensamente en la zona”.
Cuarta muerte en el 2025
En paralelo, el director del COER lamentó el fallecimiento de Juan Gutiérrez Meza (82), quien no resistió las graves quemaduras sufridas en un incendio en Pomacanchi, provincia de Acomayo.
“Con esta pérdida ya sumamos cuatro personas fallecidas en la región, todos adultos mayores que iniciaron la quema de pastizales en sus terrenos”, explicó.
Hasta la fecha, el COER reporta 275 incendios forestales en Cusco, con unas 7.500 hectáreas de cobertura natural afectadas. “El 99% de estos incendios son provocados por acción humana. Si en la mano del hombre está el inicio, también en la mano del hombre está evitar que ocurran”, advirtió Oscco.