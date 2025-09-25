HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Sociedad

Incendios forestales cobran una nueva víctima en Cusco: adulto mayor murió al intentar proteger sus terrenos y animales

Otras dos personas resultaron heridas en Yanaoca. El fuego también amenaza la crianza de vicuñas en Paruro.

Más del 95% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, dice funcionario del Indeci. Foto: Difusión
Más del 95% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, dice funcionario del Indeci. Foto: Difusión

El director del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Francisco Quevedo, confirmó que un adulto mayor falleció y otras dos personas resultaron heridas tras intentar apagar un incendio forestal en el distrito de Yanaoca, provincia de Canas. La emergencia se suma a otros dos decesos ocurridos este año en la región Cusco.

La víctima fue identificada como Guillermo Condo Salas (80), quien habría sido alcanzado por las llamas cuando intentaba proteger sus terrenos y animales. Su muerte ha causado conmoción en la comunidad de Chicnayhua.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Abandonan momia prehispánica en un basural de Cusco: restos estaban dentro de una caja de cartón

lr.pe

Incendio en reserva de vicuñas

Actualmente, el siniestro más preocupante se registra en la comunidad de Parjo, distrito de Accha (Paruro), y avanza hacia Omacha, poniendo en riesgo la crianza de vicuñas, principal sustento económico de los comuneros. Se reportan muertes de animales domésticos.

“Más del 95% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas. Tenemos que cambiar nuestras costumbres y no esperar a reaccionar cuando ya es tarde”, advirtió Quevedo.

El jefe de Indeci precisó que se realizan coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, bomberos y autoridades locales, aunque reconoció las limitaciones de equipamiento de algunas entidades, como la Quinta Brigada de Montaña.

Finalmente, exhortó a gobernadores y alcaldes a implementar campañas de prevención y sensibilización, especialmente en zonas rurales, para evitar que cada año se repitan estas tragedias.

Notas relacionadas
Abandonan momia prehispánica en un basural de Cusco: restos estaban dentro de una caja de cartón

Abandonan momia prehispánica en un basural de Cusco: restos estaban dentro de una caja de cartón

LEER MÁS
Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

LEER MÁS
Electro Sur Este anuncia corte de luz en Cusco: conoce los distritos afectados del 25 al 28 de septiembre

Electro Sur Este anuncia corte de luz en Cusco: conoce los distritos afectados del 25 al 28 de septiembre

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

LEER MÁS
Tráiler se vuelca y aplasta auto en Puente Piedra: una persona estaría atrapada y reportan intenso tráfico

Tráiler se vuelca y aplasta auto en Puente Piedra: una persona estaría atrapada y reportan intenso tráfico

LEER MÁS
El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Sociedad

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota