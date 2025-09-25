Incendios forestales cobran una nueva víctima en Cusco: adulto mayor murió al intentar proteger sus terrenos y animales

Más del 95% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, dice funcionario del Indeci. Foto: Difusión

Más del 95% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, dice funcionario del Indeci. Foto: Difusión

El director del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Francisco Quevedo, confirmó que un adulto mayor falleció y otras dos personas resultaron heridas tras intentar apagar un incendio forestal en el distrito de Yanaoca, provincia de Canas. La emergencia se suma a otros dos decesos ocurridos este año en la región Cusco.

La víctima fue identificada como Guillermo Condo Salas (80), quien habría sido alcanzado por las llamas cuando intentaba proteger sus terrenos y animales. Su muerte ha causado conmoción en la comunidad de Chicnayhua.

Incendio en reserva de vicuñas

Actualmente, el siniestro más preocupante se registra en la comunidad de Parjo, distrito de Accha (Paruro), y avanza hacia Omacha, poniendo en riesgo la crianza de vicuñas, principal sustento económico de los comuneros. Se reportan muertes de animales domésticos.

“Más del 95% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas. Tenemos que cambiar nuestras costumbres y no esperar a reaccionar cuando ya es tarde”, advirtió Quevedo.

El jefe de Indeci precisó que se realizan coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, bomberos y autoridades locales, aunque reconoció las limitaciones de equipamiento de algunas entidades, como la Quinta Brigada de Montaña.

Finalmente, exhortó a gobernadores y alcaldes a implementar campañas de prevención y sensibilización, especialmente en zonas rurales, para evitar que cada año se repitan estas tragedias.