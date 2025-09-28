HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lima, Arequipa, La Libertad y más regiones en alerta de Senamhi por lluvias y descargas eléctricas hasta el 30 de septiembre

Senamhi emitió la alerta naranja por condiciones climáticas en 14 regiones del Perú, incluida Lima. El evento climatológico se extenderá por 47 horas.

Senamhi emite avisos meteorológicos para informar sobre las variaciones del clima en Perú.
Senamhi emite avisos meteorológicos para informar sobre las variaciones del clima en Perú. | Federación de Periodistas del Perú/Andina | Composición La República

En un reciente aviso meteorológico, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre las predicciones del clima hasta fin de septiembre, precisamente, hasta el martes 30. Lima, Arequipa, La Libertad y otras 11 regiones serán las más afectadas en la parte sierra. Estos eventos iniciaron este domingo 28 de septiembre.

Senamhi, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, recomendó a la ciudadanía a protegerse ante el fenómeno denominado 'peligroso' en la reciente alerta naranja. Entre los cambios en el clima de Perú, para la zona costera, se comprende nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad, así como descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Senamhi: regiones afectadas por fenómeno 'peligroso'

Las regiones incluidas en la alerta naranja del Senamhi, en su mayoría, están situadas en la zona costera del país; sin embargo, otras se ubican en la sierra. El impacto del evento climatológico dependerá de la altitud en la que se encuentren.

  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Puno

¿Cómo será el clima durante la alerta naranja?

  • El lunes 29 de septiembre se prevén acumulados de aproximadamente 18 mm/día en la sierra norte, cerca de 14 mm/día en la sierra central y en torno a 12 mm/día en la sierra sur.
  • El martes 30 de septiembre se pronostican acumulados de cerca de 18 mm/día en la sierra norte, alrededor de 12 mm/día en la sierra central y aproximadamente 10 mm/día en la sierra sur.

¿Qué significa la alerta naranja de Senamhi?

La alerta naranja corresponde al nivel intermedio dentro de la escala de advertencias meteorológicas emitidas por el Senamhi. Este aviso señala la posibilidad de fenómenos de intensidad considerable que, aunque no llegan a la severidad de una alerta roja, pueden impactar en la rutina diaria, la seguridad de la población y las infraestructuras locales.

