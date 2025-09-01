HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre

Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre
CANTA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.

CASAPALCA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
11ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
martes, 02 de septiembre
10ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con chubascos ligeros.

CHOSICA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
14ºC
Cielo nublado parcial hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 02 de septiembre
22ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUACHO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
martes, 02 de septiembre
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana y cielo nublado al atardecer.

HUARAL - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
martes, 02 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.

HUAROCHIRÍ - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.

LIMA ESTE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
18ºC
14ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado por la tarde ; llovizna ligera.
martes, 02 de septiembre
18ºC
14ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día ; llovizna ligera.

LIMA OESTE / CALLAO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
18ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento por la tarde ; neblina y llovizna ligera.
martes, 02 de septiembre
18ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día variando a cielo nublado por la tarde ; neblina y llovizna ligera.

MATUCANA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.

OYÓN - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
17ºC
5ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.

PARAMONGA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
martes, 02 de septiembre
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.

SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.

YAUYOS - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
