HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Sociedad

¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

Gremio de transportistas aseguró que continuará con las protestas y paros en los próximos días debido al incremento de actos delictivos. Ante esta medida, conoce si el Minedu dispuso la suspensión de clases en los colegios de Lima y Callao.

Padres de familia se preguntan si las clases en los colegios de Lima y Callao serán suspendidas ante el paro de transportistas.
Padres de familia se preguntan si las clases en los colegios de Lima y Callao serán suspendidas ante el paro de transportistas. | Foto: composición LR | difusión LR

La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció que en los próximos días continuará el paro de transportistas en Lima y Callao, con el objetivo de expresar su indignación frente a los actos delictivos que se registran en el país. Además, señalaron que varios trabajadores del sector han sido asesinados o heridos por extorsionadores, y denunciaron que son víctimas de cobros diarios de cupos para poder trabajar.

Ante este anuncio, muchos padres de familia se preguntan si habrá clases presenciales en los colegios, pues en ocasiones anteriores, durante las protestas similares, se determinó que las clases se desarrollaran de manera virtual para garantizar la seguridad de los estudiantes.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

lr.pe

¿Habrá clases este 29 de septiembre durante paro de transportistas?

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido ningún comunicado sobre la suspensión de clases presenciales en los colegios públicos de Lima. Asimismo, la Dirección Regional de Educación del Callao tampoco se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que en las próximas horas brinden información oficial.

La República consultó con el Minedu y la cartera ministerial aún no brinda ninguna respuesta. Cabe recordar que en los paros anteriores se dispuso la suspensión de actividades académicas presenciales y se optó por la modalidad virtual. Sin embargo, mientras no exista un pronunciamiento oficial, las clases se mantienen de manera presencial.

PUEDES VER: ¿Habrá paro de transportistas este 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

lr.pe

Transportistas advierten que paro podría ser indefinido

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, señaló que el paro de transportistas y las protestas continuarán hasta que las autoridades garanticen la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, indicó que seguirán sumando a las marchas de la Generación Z.

"Vamos a continuar con la lucha. La lucha no va a parar hasta que tengamos la respuesta y resultados del Estado (...) Vamos a continuar lunes, martes, miércoles... Vamos a seguir saliendo, porque no hay garantías para trabajar", declaró a La República.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

Paro de transportistas del 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: gremios involucrados, indignación por ataque a chofer en SJL y protestas contra el Gobierno

Paro de transportistas del 21 de agosto: gremios involucrados, indignación por ataque a chofer en SJL y protestas contra el Gobierno

LEER MÁS
Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

LEER MÁS
Vendedora ambulante denuncia extorsión en Comas: le exigen S/5.000 tras dar a luz y teme salir a trabajar

Vendedora ambulante denuncia extorsión en Comas: le exigen S/5.000 tras dar a luz y teme salir a trabajar

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

Paro de transportistas EN VIVO: conductores confirman participación en marchas de este 28 de septiembre

LEER MÁS
Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes

Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota