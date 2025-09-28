Padres de familia se preguntan si las clases en los colegios de Lima y Callao serán suspendidas ante el paro de transportistas. | Foto: composición LR | difusión LR

La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció que en los próximos días continuará el paro de transportistas en Lima y Callao, con el objetivo de expresar su indignación frente a los actos delictivos que se registran en el país. Además, señalaron que varios trabajadores del sector han sido asesinados o heridos por extorsionadores, y denunciaron que son víctimas de cobros diarios de cupos para poder trabajar.

Ante este anuncio, muchos padres de familia se preguntan si habrá clases presenciales en los colegios, pues en ocasiones anteriores, durante las protestas similares, se determinó que las clases se desarrollaran de manera virtual para garantizar la seguridad de los estudiantes.

¿Habrá clases este 29 de septiembre durante paro de transportistas?

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido ningún comunicado sobre la suspensión de clases presenciales en los colegios públicos de Lima. Asimismo, la Dirección Regional de Educación del Callao tampoco se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que en las próximas horas brinden información oficial.

La República consultó con el Minedu y la cartera ministerial aún no brinda ninguna respuesta. Cabe recordar que en los paros anteriores se dispuso la suspensión de actividades académicas presenciales y se optó por la modalidad virtual. Sin embargo, mientras no exista un pronunciamiento oficial, las clases se mantienen de manera presencial.

Transportistas advierten que paro podría ser indefinido

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, señaló que el paro de transportistas y las protestas continuarán hasta que las autoridades garanticen la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, indicó que seguirán sumando a las marchas de la Generación Z.

"Vamos a continuar con la lucha. La lucha no va a parar hasta que tengamos la respuesta y resultados del Estado (...) Vamos a continuar lunes, martes, miércoles... Vamos a seguir saliendo, porque no hay garantías para trabajar", declaró a La República.

