Paro de transportistas continuará en los próximos días debido al incremento de la delincuencia y criminalidad. | Foto: composición LR | LR

Paro de transportistas continuará en los próximos días debido al incremento de la delincuencia y criminalidad. | Foto: composición LR | LR

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, quien convocó al paro de transportistas, señaló que esta medida de lucha continuará con el fin de exigir a las autoridades acciones concretas para combatir la delincuencia y criminalidad, a fin de evitar que más peruanos sean víctimas de actos delictivos.

"Vamos a continuar con la lucha. La lucha no va a parar hasta que tengamos la respuesta y resultados del Estado que prácticamente lo sentimos responsables de todas las muertes registrados en el sector de transporte y en la población. Lucharemos hasta tener seguridad y garantías", declaró en diálogo con la República.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Asimismo, informó que los transportistas se seguirán sumando a la marcha de la Generación Z y que, en los próximos días, continuarán con las manifestaciones, debido a que aún no reciben respuesta de las autoridades. "Vamos a continuar lunes, martes, miércoles... Vamos a seguir saliendo, porque no hay garantías para trabajar. Va a ser continuo. No vamos a parar hasta no ver resultados", manifestó.

"Se está coordinando con las otras empresas que han sido afectados por las extorsiones, porque no podemos permitir que hasta el momento los encargados del Congreso, del Ministerio del Interior, del Gobierno no puedan abordar temas de seguridad ciudadana. Están priorizando otras cosas, más que la seguridad", añadió.

Paro de transportistas podría ser indefinido

El titular de la Asociación Nacional de Conductores del Perú señaló que muchos choferes resultaron heridos en los ataques de extorsionadores y que, por ese motivo, continuarán con su lucha para poner fin a la criminalidad y exigir a los poderes del Estado que brinden la atención necesaria a las personas afectadas.

"Tenemos varios heridos que están en UCI, que no están siendo atendidos como debe de ser. En el caso de los compañeros de Vipusa, hasta ahora no los operan. Es un grave problema", afirmó.

Por su parte, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó que los transportistas de diferentes empresas se reunirán en el Parque Universitario este 28 de septiembre, a partir de las 5.00 p. m., para avanzar hacia la avenida Abancay y dirigirse al Congreso.

"Nos sumamos a la jornada convocada por la Generación Z. Los transportistas y los jóvenes esperan ser escuchados por el Gobierno. Sin embargo, las autoridades no saben escuchar. Por eso continuaremos y nos concentraremos en el Parque Universitario", declaró a La República.

Transportista denuncia represión policial durante protesta

Palomino denunció que la Policía ejerció una fuerte represión contra los manifestantes durante la marcha del 27 de septiembre. Además, señaló que varios jóvenes resultaron heridos y otros fueron detenidos.

"La represión que hemos recibido ha sido muy abusiva por parte de la Policía. No es posible que a los jóvenes se les tilde de terroristas, de violentistas. Los jóvenes han entendido que hay un abuso de Estado total. Hubo muchos detenidos, esperamos la liberación de todos", declaró.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.