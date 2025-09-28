Extorsionadores detonan artefacto pirotécnico en discoteca de Trujillo
Hampones utilizaron una rata blanca para atemorizar a sus víctimas, según informó la Policía. Cámaras grabaron como dos jóvenes llegaron a lanzar el pirotécnico.
Un nuevo ataque extorsivo ocurrió en la ciudad de Trujillo. Allí, dos sujetos detonaron un artefacto pirotécnico en el frontis de la discoteca Imperio Blanco, ubicada en el distrito de Laredo. El atentado dejó daños materiales.
El ataque ocurrió la noche del sábado 27 de septiembre, a pocas horas de que el establecimiento nocturno abriera sus puertas a sus clientes.
Cámaras grabaron ataque
Las cámaras de seguridad del local grabaron a dos desconocidos con capucha y mascarillas que llegaron en una moto, para colocar el artefacto prendido que, poco después detonó, y luego huyeron con rumbo desconocido.
Tras lo ocurrido, la puerta del local quedó dañada y, además, generó alarma entre los propietarios y vecinos de la zona.
Policía dicen que utilizaron una rata blanca
Los efectivos de la Policía de Laredo y Depincri llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias de ley. El comisario de la zona informó que, en el lugar, los hampones lanzaron un pirotécnico conocido como rata blanca, lo que provocó daños materiales.
“Han dejado una rata blanca. Estamos trabajando en la prevención tras el suceso. Estos sujetos, al parecer, están amedrentando a los dueños del negocio", dijo la autoridad policial.