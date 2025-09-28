Extorsionadores detonan artefacto pirotécnico en discoteca de Trujillo

Un nuevo ataque extorsivo ocurrió en la ciudad de Trujillo. Allí, dos sujetos detonaron un artefacto pirotécnico en el frontis de la discoteca Imperio Blanco, ubicada en el distrito de Laredo. El atentado dejó daños materiales.

El ataque ocurrió la noche del sábado 27 de septiembre, a pocas horas de que el establecimiento nocturno abriera sus puertas a sus clientes.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Trujillo sufrirá cortes de agua por 13 días debido a mantenimiento de pozos

Cámaras grabaron ataque

Las cámaras de seguridad del local grabaron a dos desconocidos con capucha y mascarillas que llegaron en una moto, para colocar el artefacto prendido que, poco después detonó, y luego huyeron con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, la puerta del local quedó dañada y, además, generó alarma entre los propietarios y vecinos de la zona.

Policía dicen que utilizaron una rata blanca

Los efectivos de la Policía de Laredo y Depincri llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias de ley. El comisario de la zona informó que, en el lugar, los hampones lanzaron un pirotécnico conocido como rata blanca, lo que provocó daños materiales.

“Han dejado una rata blanca. Estamos trabajando en la prevención tras el suceso. Estos sujetos, al parecer, están amedrentando a los dueños del negocio", dijo la autoridad policial.