Trujillo: capturan a presuntos integrantes de ‘Los Pulpos Nueva Generación’ vinculados a extorsión
Policía les encontró un celular con mensajes ligados a más de 40 denuncias de extorsión. Detenidos también cargaban un artefacto explosivo.
En un operativo ejecutado en el distrito trujillano de Florencia de Mora, la Policía Nacional del Perú detuvo a Robert Adolfo Ramos Vera y a su pareja Rosita Loyala Rodríguez, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Pulpos Nueva Generación’, quienes se dedicarían a la extorsión en diversas zonas de La Libertad y Áncash.
La intervención se produjo tras la denuncia de un empresario, a quien los detenidos exigían S/ 20.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.
Durante la captura, los agentes encontraron en su poder un artefacto explosivo cargado, un sticker extorsivo y, sobre todo, un teléfono celular que se ha convertido en pieza clave de la investigación.
Los Pulpos operarían en otras regiones
Según informó el coronel PNP Jhonny Huamán, jefe de la Divincri Trujillo, en dicho equipo se detectaron vínculos con 49 denuncias registradas en el sistema de la PNP, que confirman un mismo patrón delictivo: exigir sumas de dinero a cambio de brindar “tranquilidad” a empresarios y ciudadanos.
Estas denuncias provienen principalmente de los distritos de La Esperanza, El Porvenir, Trujillo centro y también de la provincia de Santa, en Áncash.
“Estamos hablando de un celular que concentra evidencias de una amplia red extorsiva. Este hallazgo es fundamental porque no solo compromete a los intervenidos, sino que podría llevar a identificar a otros integrantes de la organización criminal”, señaló Huamán
Analizarán mensajes extorsivos en celular
La modalidad detectada consistía en el envío de mensajes amenazantes acompañados de stickers extorsivos y el uso de explosivos para amedrentar a las víctimas que se negaban a pagar las sumas exigidas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y afrontan cargos por extorsión agravada y tenencia ilegal de explosivos. Mientras tanto, las autoridades trabajan en el análisis de la información almacenada en el celular incautado, en busca de desarticular toda la banda.