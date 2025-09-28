Corso del Festival de la Primavera Trujillo 2025 se celebrará hoy 28 de septiembre | Composición LR | Andina

Corso del Festival de la Primavera Trujillo 2025 se celebrará hoy 28 de septiembre | Composición LR | Andina

Trujillo vivirá este 28 de septiembre una de sus jornadas más esperadas del año con el Gran Corso Internacional de Primavera, evento central del 73 Festival Internacional de Primavera (FIP). Desde el mediodía, la ciudad se paralizará para dar paso a un desfile lleno de color, música y alegría, que contará con la participación récord de 39 carros alegóricos, reinas de belleza de distintos países, bastoneras extranjeras y agrupaciones artísticas de todo el país.

Mario Caro Infantas, presidente del Club Libertad, entidad organizadora del evento, destacó la masiva participación y exhortó a los trujillanos y visitantes a ser puntuales. “Invito a Trujillo y al Perú entero a participar del Corso Internacional de Primavera e invoco a la ciudadanía a ser puntuales para terminar máximo a las 6:00 de la tarde”, señaló.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Corso del Festival de la Primavera Trujillo 2025: recorrido y organización

El corso comenzará en la intersección de las avenidas España con Junín, avanzará por la avenida España hasta tomar la calle Juan Pablo II, continuará por el óvalo Papal y finalizará en la avenida América Sur. Para ordenar el desfile, los participantes han sido divididos en seis grandes grupos, liderados por dos bastoneras norteamericanas.

El primer agrupamiento incluirá ciclistas y grupos de danzas locales y regionales. Luego desfilará el Consejo Directivo del Club de Leones con tres carros alegóricos, uno de ellos con la reina del festival, Valeria Maza. En el segundo grupo estarán las reinas de Bolivia y Brasil junto a nueve carros alegóricos, y el tercero incluirá a las soberanas de Chile, Costa Rica y Ecuador, así como la Policía Nacional del Perú (PNP).

Participación internacional y despliegue artístico

La cuarta parte del desfile contará con otros nueve carros alegóricos y la presencia de las reinas de Estados Unidos y México, acompañadas de bandas de músicos. El cierre estará a cargo del quinto agrupamiento, con las reinas de Paraguay y Panamá, comparsas de danzas, bastoneras extranjeras y el colorido aporte de marcas locales.

Restricciones de tránsito y recomendaciones

Debido a la magnitud del evento, el tránsito estará restringido en todo el recorrido del corso, especialmente en las avenidas España, Juan Pablo II, América Sur, el óvalo Papal y zonas aledañas. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas para evitar congestión y facilitar el normal desarrollo del desfile. Además, se ha solicitado a la ciudadanía mantener el orden, cuidar los espacios públicos y evitar el ingreso de vehículos al área del evento desde horas tempranas del día.

Con el corso, la 73 edición del Festival Internacional de Primavera llega a su fin, tras una semana de actividades que incluyeron labores sociales, visitas turísticas, recorridos gastronómicos y encuentros protocolares. La ciudad de Trujillo se despide de su semana más florida, esperando ya con ansias la edición número 74.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.