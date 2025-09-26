HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trujillo sufrirá cortes de agua por 13 días debido a mantenimiento de pozos

Cerca del 95% de población será afectada. Conoce cuáles serán los distritos de Trujillo que afrontarán el corte del servicio, junto con las fechas previstas.

Funcionarios de Sedalib informaron del plan de contingencia. Foto: Yolanda Goicochea - La República.
Funcionarios de Sedalib informaron del plan de contingencia. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

Desde el 29 de septiembre hasta el 12 de octubre, gran parte de la provincia de Trujillo y varios de sus distritos afrontarán una restricción del servicio de agua potable debido a la paralización programada de la planta de tratamiento de agua, debido al mantenimiento en su infraestructura.

El ingeniero Fernando Alfaro Jiménez, gerente de Operaciones de Sedalib, confirmó que los sectores más impactados serán La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Moche y el centro poblado El Milagro. “La afectación será de aproximadamente el 95 % de la población”, explicó.

PUEDES VER: Comerciante pierde su mercadería tras voraz incendio en puesto de ventas en Trujillo

En contraste, precisó que distritos como Víctor Larco y Salaverry no presentarán inconvenientes. “Pues se abastecen con agua de pozo o subterránea, por lo que no tendrán problemas con esta paralización”, informó.

Plan de contingencia

El representante de Sedalib detalló que se han tomado medidas para reducir el impacto en la población. “Hemos elaborado un plan de contingencia que comprende la activación de nueve pozos que estaban inactivos y la programación de 20 camiones cisterna para abastecer a los sectores afectados”, indicó.

Asimismo, aseguró que se dará prioridad a la atención de la red hospitalaria. “Hemos mapeado 15 establecimientos de salud entre hospitales y centros médicos. A ellos se les garantizará un servicio continuo y, en los días de corte, contarán con cisternas asignadas al 100 %”, afirmó Alfaro.

El abastecimiento de las cisternas, se realizará en los horarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y si es necesario se ampliará el horario para que ninguna zona quede sin atención, aseguró.

Corte programado

Alfaro destacó, que este proceso responde a trabajos previstos dentro del proyecto Chavimochic que se da en los días indicados.  “Cada vez que se ha programado un corte por mantenimiento, se ha cumplido al 100 %. Esta no será la excepción”, remarcó.

