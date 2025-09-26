HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Sociedad

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, el 27 de septiembre: conoce los horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Hidrandina anunció trabajos de mantenimiento que dejarán sin servicio eléctrico a varias zonas de La Libertad. La empresa recomendó a los usuarios prepararse con anticipación ante el corte de luz.

Hidrandina busca atender los riesgos de seguridad identificados en el sistema eléctrico; por ese motivo, anunció corte de luz en varios distritos de La Libertad.
Hidrandina busca atender los riesgos de seguridad identificados en el sistema eléctrico; por ese motivo, anunció corte de luz en varios distritos de La Libertad. | Foto: composición LR | difusión

La empresa Hidrandina, responsable del suministro eléctrico en el norte del Perú, anunció que este sábado 27 de septiembre de 2025 se realizarán cortes de luz en diferentes zonas de Trujillo y de la provincia de La Libertad. La medida forma parte de los trabajos de mantenimiento que buscan reforzar y modernizar la red eléctrica para garantizar un servicio más seguro y estable.

De acuerdo a la compañía, las interrupciones se realizarán en horas de la mañana y tendrán una duración de entre dos y tres horas. El objetivo es mejorar las redes de distribución y atender los riesgos de seguridad identificados en el sistema eléctrico. Ante ello, la empresa instó a la población a tomar precauciones y a planificar sus actividades para evitar contratiempos.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Cortes programados de luz para hoy: verifica aquí si tu distrito será afectado

lr.pe

Distritos y horarios del corte de luz del 27 septiembre

Hidrandina informó que los lugares más afectados por los cortes serán Trujillo y Huanchaco. Estos sectores quedarán sin energía en horarios que permitirán a los técnicos realizar los trabajos de mantenimiento.

Huanchaco

  • Horario: 9.00 a .m. a 11.00 a. m.
  • Zonas afectadas: AA. HH. Las Lomas 2 Etapa, Av. La Marina Cda. 4 y 5, Av. Las Palmeras Mz. I y P, Ca. Huanchaco Mz. S., Ca. Las Palmeras Mz. 54 s/n y 129, Ca. Los Sauces Mz. K, Mz. 44, 48, 49, 53, 55, 56, 5 - A, 64, 65, 66, 67, 68, E, G, H, I, I', J, K, Ll, O, P, Q, R, S', S, T, U, Y y 66.

Trujillo

  • Horario: 8.30 a. m. a 11.30 a. m.
  • Zonas afectadas: Urbanización San Fernando, calle Valle Riestra, Manuel Tejada y Adolfo Da Silva.

Estos cortes, aunque temporales, podrían generar molestias a los usuarios que dependen de la energía eléctrica para sus actividades diarias, en especial a los negocios que atienden en horario matutino.

PUEDES VER: Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

lr.pe

Recomendaciones ante corte de luz

Las autoridades y la empresa eléctrica recomendaron a los usuarios prepararse con anticipación y brindaron algunas medidas como:

  • Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje.
  • Contar con linternas y baterías de respaldo para actividades básicas.
  • Guardar agua potable en caso de que el corte afecte los sistemas de bombeo.
  • Organizar las tareas domésticas y laborales en horarios distintos a los de las interrupciones.

¿Cómo contactarte con Hidrandina?

Para quienes necesiten más información sobre los cortes de luz programados o deseen presentar reclamos, Hidrandina puso a disposición diversos canales de comunicación:

  • Teléfono: 0801-71001
  • Correo electrónico: atencionhdna@dritiluz.com.pe
  • Aplicación móvil: Distriluz, que ofrece acceso al cronograma de cortes desde los celulares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de luz en La Libertad este 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Corte de luz en La Libertad este 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Trujillo: corte de luz según Hidrandina hoy por horarios y distritos

Trujillo: corte de luz según Hidrandina hoy por horarios y distritos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

LEER MÁS
Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

LEER MÁS
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota