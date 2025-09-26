Corte de luz en Trujillo, La Libertad, el 27 de septiembre: conoce los horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Hidrandina busca atender los riesgos de seguridad identificados en el sistema eléctrico; por ese motivo, anunció corte de luz en varios distritos de La Libertad. | Foto: composición LR | difusión

Hidrandina busca atender los riesgos de seguridad identificados en el sistema eléctrico; por ese motivo, anunció corte de luz en varios distritos de La Libertad. | Foto: composición LR | difusión

La empresa Hidrandina, responsable del suministro eléctrico en el norte del Perú, anunció que este sábado 27 de septiembre de 2025 se realizarán cortes de luz en diferentes zonas de Trujillo y de la provincia de La Libertad. La medida forma parte de los trabajos de mantenimiento que buscan reforzar y modernizar la red eléctrica para garantizar un servicio más seguro y estable.

De acuerdo a la compañía, las interrupciones se realizarán en horas de la mañana y tendrán una duración de entre dos y tres horas. El objetivo es mejorar las redes de distribución y atender los riesgos de seguridad identificados en el sistema eléctrico. Ante ello, la empresa instó a la población a tomar precauciones y a planificar sus actividades para evitar contratiempos.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Distritos y horarios del corte de luz del 27 septiembre

Hidrandina informó que los lugares más afectados por los cortes serán Trujillo y Huanchaco. Estos sectores quedarán sin energía en horarios que permitirán a los técnicos realizar los trabajos de mantenimiento.

Huanchaco

Horario: 9.00 a .m. a 11.00 a. m.

Zonas afectadas: AA. HH. Las Lomas 2 Etapa, Av. La Marina Cda. 4 y 5, Av. Las Palmeras Mz. I y P, Ca. Huanchaco Mz. S., Ca. Las Palmeras Mz. 54 s/n y 129, Ca. Los Sauces Mz. K, Mz. 44, 48, 49, 53, 55, 56, 5 - A, 64, 65, 66, 67, 68, E, G, H, I, I', J, K, Ll, O, P, Q, R, S', S, T, U, Y y 66.

Trujillo

Horario: 8.30 a. m. a 11.30 a. m.

Zonas afectadas: Urbanización San Fernando, calle Valle Riestra, Manuel Tejada y Adolfo Da Silva.

Estos cortes, aunque temporales, podrían generar molestias a los usuarios que dependen de la energía eléctrica para sus actividades diarias, en especial a los negocios que atienden en horario matutino.

Recomendaciones ante corte de luz

Las autoridades y la empresa eléctrica recomendaron a los usuarios prepararse con anticipación y brindaron algunas medidas como:

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje.

Contar con linternas y baterías de respaldo para actividades básicas.

Guardar agua potable en caso de que el corte afecte los sistemas de bombeo.

Organizar las tareas domésticas y laborales en horarios distintos a los de las interrupciones.

¿Cómo contactarte con Hidrandina?

Para quienes necesiten más información sobre los cortes de luz programados o deseen presentar reclamos, Hidrandina puso a disposición diversos canales de comunicación:

Teléfono: 0801-71001

Correo electrónico: atencionhdna@dritiluz.com.pe

Aplicación móvil: Distriluz, que ofrece acceso al cronograma de cortes desde los celulares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.