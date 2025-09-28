Cardenal Carlos Castillo califica de irresponsable al Gobierno de Boluarte por aumento de inseguridad en el Perú
El prelado cuestionó la falta de acciones concretas del Gobierno de Dina Boluarte frente a la violencia en las calles y, también, defendió el derecho de los jóvenes a manifestarse sin ser llamados “terroristas”.
- Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso
- Transportistas convocan un nuevo paro en octubre contra la inseguridad y el Gobierno de Dina Boluarte
Ante el aumento de la inseguridad en nuestro país, la máxima autoridad de la Iglesia católica en el Perú criticó duramente al Gobierno de Dina Boluarte durante la misa dominical en la Catedral de Lima, calificándolo de “irresponsable” por su inacción frente a la ola de extorsiones y asesinatos.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Hoy día tenemos que pedirles también a todos los familiares de los ricos epulones que escuchen a la Iglesia y escuchen los mandamientos, sobre todo, el primero que es el más importante: No matarás. Es lo que, justamente, estamos ahora violando producto de la incertidumbre en la que estamos y de la irresponsabilidad de quien tiene que poner orden", dijo el prelado ante los fieles.
TE RECOMENDAMOS
Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
PUEDES VER: Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"
Asimismo, el cardenal hizo un llamado especial a valorar el papel de los jóvenes en la sociedad. Resaltó la participación activa de la Generación Z en las recientes protestas en el Centro de Lima. También recalcó de que no se trata de actos violentos, sino de una expresión legítima frente a normas que consideran arbitrarias, como la reciente ley que impone la afiliación obligatoria a un seguro desde los 18 años.
Según Castillo, la juventud representa una voz de esperanza y dignidad que el país no puede ignorar.
“Y estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir: ‘Esta gente, terrorista’. No, no, no, aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad. Y nuestros jóvenes, por más que sean llamados Generación Z, tienen mucho que decirle a la humanidad. Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza. Vamos a decir esperanza con Z“.