Delincuentes disparan y dejan herido a mototaxista durante violento asalto en Piura: familia exige justicia

La familia de Jean Pierre Silva exige justicia, luego de que el padre de familia y mototaxista haya sido baleado durante un presunto intento de robo en el asentamiento humano Villa Primavera, en la provincia de Sullana, Piura. "Él está luchando por su vida", indicaron.

En esa línea, pidieron a las autoridades policiales agilizar las investigaciones para dar con sus atacantes.

Según reportaron sus familiares, producto de los disparos, la víctima se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Apoyo II de Sullana. En esa línea, indicaron que toda la zona abdominal se habría visto comprometida, registrándose daños en el hígado, el riñón y los intestinos.

Se conoce que Jean Pierre Silva, quien es padre de niño de tres años, habría intentado resistirse a los presuntos asaltantes. Estos, con la intención de detenerlo, abrieron fuego en su contra. Los proyectiles alcanzaron a la víctima, quien quedó tendido desangrándose frente a la institución educativa Javier Pérez de Cuellar, mientras sus agresores huían con su mototaxi.

"No es un delincuente. Él ha forcejeado para que no le roben la moto porque es su herramienta de trabajo, para poder ver a su hijo. Es un trabajo honrado", sostuvo un familiar que prefiere mantenerse en el anonimato.

Cabe señalar que, horas después, los delincuentes abandonaron el vehículo menor que fue recuperado por las fuerzas del orden.