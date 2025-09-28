HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Política

Dina Boluarte continúa con desaprobación histórica: 93% de peruanos rechaza su Gobierno

La desaprobación de la mandataria continúa por encima del 90%, mientras que su aprobación no pasa del 5% desde hace varios meses.

Desaprobación de Dina Boluarte no baja del 90% en el Perú. Foto: Composición/LR
Desaprobación de Dina Boluarte no baja del 90% en el Perú. Foto: Composición/LR

La presidenta Dina Boluarte continúa con un alto rechazo popular. Así lo revela la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, en el que muestra que la mandataria cuenta con 93% de desaprobación a su gestión en el mes de septiembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por otro lado, solo un 4% de peruanos aprueba el mandato de Boluarte, mientras que 3% prefiere no opinar sobre el tema. Estas cifras alarmantes colocan a la jefa de Estado como la mandataria con mayor rechazo popular en la historia republicana del Perú.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Marcha de 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes protestan contra Boluarte y Congreso

lr.pe

De acuerdo con el estudio, la aprobación de la presidenta no supera el 8% desde marzo del año pasado, mientras que su desaprobación no baja del 90% desde mayo del 2024.

"Qué bueno que me hayan puesto cero por ciento, porque eso es lo que les he dicho: pónganme cero-cero y nos vamos a penales", exclamaba la jefa de Estado meses antes cuando su desaprobación no supera el 3%.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez: más del 70% de la población desaprueba la gestión del ministro de Justicia

lr.pe
Desaprobación de Dina Boluarte no baja del 90% desde mayo del 2024.

Desaprobación de Dina Boluarte no baja del 90% desde mayo del 2024.

Entre el 19 y el 24 de septiembre se llevó a cabo una encuesta telefónica que recopiló datos de 1,202 personas en 24 departamentos, 158 provincias y 461 distritos. La muestra se seleccionó de manera probabilística mediante un método de selección aleatoria de números de celular. Los puntos de muestreo incluyeron Lima Metropolitana, áreas urbanas y rurales del Perú. El margen de error de los resultados a nivel nacional es de +/- 2.8 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95% y una representatividad provincial del 95.78%.

Notas relacionadas
Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

LEER MÁS
Las mentiras de Dina Boluarte en su discurso ante la ONU

Las mentiras de Dina Boluarte en su discurso ante la ONU

LEER MÁS
Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

LEER MÁS
División de Homicidios: Castro se suicidó ante eventual condena de 25 años

División de Homicidios: Castro se suicidó ante eventual condena de 25 años

LEER MÁS
César Hildebrandt: "No votaré por un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos"

César Hildebrandt: "No votaré por un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos"

LEER MÁS
Marcha de la 'Generación Z': represión policial dejó al menos 8 heridos

Marcha de la 'Generación Z': represión policial dejó al menos 8 heridos

LEER MÁS
Las mentiras de Dina Boluarte en su discurso ante la ONU

Las mentiras de Dina Boluarte en su discurso ante la ONU

LEER MÁS
Lucía Dammert: “El que quiera un Estado pequeño va a tener que vivir en un Estado criminal o ilegal”

Lucía Dammert: “El que quiera un Estado pequeño va a tener que vivir en un Estado criminal o ilegal”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota