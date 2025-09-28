Dina Boluarte continúa con desaprobación histórica: 93% de peruanos rechaza su Gobierno

La presidenta Dina Boluarte continúa con un alto rechazo popular. Así lo revela la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, en el que muestra que la mandataria cuenta con 93% de desaprobación a su gestión en el mes de septiembre.

Por otro lado, solo un 4% de peruanos aprueba el mandato de Boluarte, mientras que 3% prefiere no opinar sobre el tema. Estas cifras alarmantes colocan a la jefa de Estado como la mandataria con mayor rechazo popular en la historia republicana del Perú.

De acuerdo con el estudio, la aprobación de la presidenta no supera el 8% desde marzo del año pasado, mientras que su desaprobación no baja del 90% desde mayo del 2024.

"Qué bueno que me hayan puesto cero por ciento, porque eso es lo que les he dicho: pónganme cero-cero y nos vamos a penales", exclamaba la jefa de Estado meses antes cuando su desaprobación no supera el 3%.

Entre el 19 y el 24 de septiembre se llevó a cabo una encuesta telefónica que recopiló datos de 1,202 personas en 24 departamentos, 158 provincias y 461 distritos. La muestra se seleccionó de manera probabilística mediante un método de selección aleatoria de números de celular. Los puntos de muestreo incluyeron Lima Metropolitana, áreas urbanas y rurales del Perú. El margen de error de los resultados a nivel nacional es de +/- 2.8 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95% y una representatividad provincial del 95.78%.