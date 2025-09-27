Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

Un grupo de manifestantes quemó un muñeco que representaba a la presidenta Dina Boluarte en Arequipa, como expresión de rechazo a su presencia en la ciudad. Ese acto simbólico tuvo lugar durante su llegada para participar en la clausura de la convención minera Perumin. La escena se dio en medio de gritos y pancartas de desaprobación hacia el Gobierno. La PNP intentó prohibir el acto, pero los ciudadanos no dejaron quitarse la antorcha.

La llegada de la mandataria a Arequipa estuvo marcada por un fuerte despliegue policial y medidas de seguridad, en previsión de posibles desbordes. El ambiente era tenso: sectores locales hicieron énfasis en que su Gobierno no ha atendido demandas sociales y reclamaron por los muertos durante las protestas de 2022 y 2023.

Este episodio se suma a una serie de manifestaciones que ha enfrentado la presidenta en distintas regiones del país. En el contexto actual de conflicto minero y agendas sociales, la quema del muñeco funcionó como un mensaje claro de rechazo de la población hacia Boluarte.

Dina Boluarte se atribuye captura de 'El Monstruo' y felicita a la PNP

Durante la clausura de Perumin 37 en Arequipa, la presidenta Dina Boluarte resaltó la detención de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, y afirmó que este logro es resultado de la gestión de su Gobierno. La mandataria aprovechó la ocasión para felicitar públicamente a la Policía Nacional del Perú por la operación internacional que permitió su captura en Paraguay.

Boluarte destacó que la acción contra el presunto delincuente fue posible gracias a la coordinación entre la PNP y las autoridades paraguayas. Aseguró que este hecho demuestra la capacidad de su gobierno para enfrentar el crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan por las brindadas por la policía de Paraguay, quienes aseguraron que desde la PNP se filtraba información a 'El Monstruo' para escapar de los operativos que se organizaban. El mismo Erick Moreno declaró a la prensa paraguaya que la policía peruana le servían de protección y confirmó que le daban información de las redadas para capturarlo.