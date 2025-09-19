Doble asesinato en Piura: joven mecánico y su cliente son acribillados en plena vía pública

Cuerpos fueron retirados de la morgue la mañana de este viernes. Foto: Maribel Mendo - La República.

Un doble asesinato estremeció a la región Piura. La noche del último jueves, un joven mecánico y su cliente, un adulto mayor, fueron acribillados en plena vía pública. Aunque los vecinos intentaron auxiliarlos y los trasladaron rápidamente al hospital, ambos fallecieron.

Cerca de las 7:30 p.m., Jeanpierre Livia Aniceto (25) se encontraba reparando la motocicleta de José Pascual Durand Nizama (63) en su taller mecánico -que también era su vivienda-, ubicado en el asentamiento humano Los Olivos, en el distrito Veintiséis de Octubre. De pronto, dos sujetos a bordo de una motocicleta los interceptaron y les dispararon a quemarropa sin mediar palabra.

De acuerdo a los testigos, los atacantes primero abrieron fuego contra el adulto mayor, sobre quien descargaron 7 disparos. Por su parte, el joven mecánico, atemorizado, intentó correr para salvaguardar su vida, pero fue perseguido por los sicarios, quienes le dispararon a la altura del cráneo.

Mientras los vecinos intentaban auxiliar a las víctimas, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. El joven mecánico y el adulto mayor fueron trasladados por los pobladores hasta el Hospital Santa Rosa, pero fallecieron en el trayecto.

Una vida arrebatada por la delincuencia

Los familiares de Jeanpierre Livia lloran su partida mientras exigen justicia. Ellos lamentan que su vida se haya apagado muy pronto. "Era un joven alegre, responsable y muy trabajador (…) Él ha muerto tratando de ganarse la vida en la mecánica, ha muerto en la puerta de su casa, ¿cómo es posible?", cuestionó su tío Luis Alberto Cardoza.

El familiar reveló que su sobrino ya iba a terminar sus labores del día; sin embargo, a pedido del cliente decidió quedarse un momento más, sin presagiar que eso le costaría la vida. "Él ya iba a cerrar, se quedó por hacer el favor al señor y terminó muerto”. En ese sentido, los deudos presumen que los delincuentes se equivocaron de objetivo, pues descartan que el joven haya tenido alguna vinculación con hechos ilícitos.

Exigen justicia y sinceramiento a la PNP

Los familiares de Jeanpierre Livia consideran que no existe la justicia en Piura y critican la falta de apoyo de la Policía. "El general Manuel Farías dice que no hay delincuentes ni muertes, entonces le pido que salga a las calles y mire con sus propios ojos. Pedimos que se investigue y que pongan mano firme (…). Justicia para mi sobrino y todas las víctimas de la delincuencia", reclamó Mary Chuquihuanga.

Los cuerpos fueron internados en la morgue de Piura para la realización de la necropsia de ley. La mañana de este viernes 19 de setiembre, fueron entregados a sus familiares y son velados en sus viviendas. Por su parte, la familia de José Pascual Durand Nizama ha evitado pronunciarse sobre el hecho.

Piura registra más de un centenar de homicidios

Con estos nuevos crímenes, la cifra de homicidios en Piura, perpetradas por armas de fuego o armas blancas, asciende a 103, de acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Al respecto, los pobladores exigen mayor presencia policial en las calles, sobre todo en horas de la noche.

Cabe mencionar que, horas antes de este doble asesinato, un hombre también perdió la vida tras recibir un impacto de bala a la altura del abdomen. La víctima fue identificada como Anyelo Esmit R. Q. (20), quien habría perpetrado un asalto minutos antes contra un joven de 19 años.