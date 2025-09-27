HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Identifican a ‘Pequeño J.’, peruano acusado de ser autor intelectual de triple feminicidio en Argentina

Las autoridades argentinas han identificado al presunto autor del crimen. El joven trujillano de 20 años sigue prófugo y se espera dar con su paradero en los siguientes días.

Pequeño J. es identificado como el autor intelectual de un triple feminicidio en Argentina. Foto: composición LR
Pequeño J. es identificado como el autor intelectual de un triple feminicidio en Argentina. Foto: composición LR

Las autoridades argentinas informaron que lograron identificar al presunto autor de un triple feminicidio que conmocionó a Buenos Aires, Argentina. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven peruano de 20 años, natural de Trujillo, conocido bajo el alias de ‘Pequeño J.’. De acuerdo con la Policía Bonaerense, el acusado habría intentado huir del país previamente, lo que motivó el inicio inmediato de su búsqueda.

El miércoles por la noche, agentes de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de capturar a Valverde Victoriano. Sin embargo, el joven ya no se encontraba en el lugar, lo que permitió que continuara en condición de prófugo. Según fuentes oficiales, el sospechoso estaría involucrado en actividades de narcotráfico, además del crimen múltiple que se le atribuye.

PUEDES VER: Detienen a peruano vinculado a triple feminicidio que conmocionó Argentina: crimen fue transmitido por redes

‘Pequeño J.’ sería el autor intelectual de triple feminicidio

De acuerdo con los investigadores, Valverde Victoriano no sería un simple integrante, sino el líder de la organización delictiva que habría planificado el triple feminicidio. Según fuentes citadas por medios argentinos, él habría ideado la trampa que atrajo a las jóvenes con la falsa promesa de una fiesta en La Matanza, donde finalmente fueron asesinadas. Además, se le acusa de organizar la transmisión en vivo del crimen en un grupo cerrado de Instagram, como un mensaje directo a sus subordinados dentro de la red criminal.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló que el crimen contra las mujeres fue transmitido en vivo y visto por al menos 45 personas. Durante la transmisión, ‘Pequeño J.’ habría pronunciado la frase: “Esto le pasa al que me roba”, en un intento de disciplinar a otros miembros de la organización transnacional de narcotráfico. Para los investigadores, este acto evidencia el carácter extremadamente violento y sanguinario del acusado, a quien describen como alguien sin límites al momento de imponer su poder dentro de la estructura delictiva.

El hallazgo de las víctimas

De acuerdo con el reporte policial, las tres mujeres fueron vistas por última vez en una estación de servicio, donde esperaban un taxi por aplicativo que finalmente canceló el viaje. Posteriormente, ingresaron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, sin imaginar que sería el inicio de su tragedia.

Días más tarde, la Policía Bonaerense halló los cuerpos descuartizados de las víctimas, lo que reforzó la hipótesis de que detrás del crimen estaría una banda narco vinculada a la Villa 1-11-14, una de las zonas más conflictivas de Buenos Aires.

PUEDES VER: Mientras los casos de feminicidio aumentan a 90 este año, conservadores proponen eliminar este delito del Código Penal

Reacciones y protestas

El asesinato generó una ola de indignación en distintas calles de Argentina. Diversas organizaciones sociales y colectivos feministas salieron a protestar exigiendo justicia para las tres mujeres asesinadas y mayores garantías de seguridad para la población femenina.

Los familiares de las víctimas, en declaraciones a medios locales, denunciaron que no recibieron la ayuda oportuna de las autoridades tras la desaparición de las jóvenes, lo que ha incrementado el reclamo ciudadano por respuestas más efectivas ante casos de violencia de género.

Hasta el momento, ‘Pequeño J.’ permanece prófugo. La Policía Bonaerense continúa desplegando operativos en zonas estratégicas de la capital argentina y no descarta la posibilidad de que el acusado intente cruzar la frontera para evadir la justicia.

