¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Sociedad

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

La decisión se formalizó a través de un documento oficial emitido por las autoridades guaranís. Erick Moreno permanecerá bajo custodia hasta que se complete el procedimiento de extradición.

Erick Moreno es capturado en Paraguay
Erick Moreno es capturado en Paraguay

Gobierno de Paraguay ha emitido un documento donde se dictamina la prisión preventiva de Erick Moreno, para evitar que se pueda escapar y hasta que se realice el proceso debido de extradición a tierra peruana. Este permanecerá encerrado en una prisión de máxima seguridad. En ese sentido

Se espera saber cuál será el proceso, para que sea trasladada al Perú y pueda ser juzgado por todos los crímenes que habría cometido, como el caso de extorsiones y asesinatos en varias zonas de la capital y que han afectado a transportistas y a comerciantes.

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios
El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

El 'Monstruo' contradice a la PNP tras asegurar que nunca estuvo en Brasil: "(Huí) a Paraguay por mi vida"

El 'Monstruo' contradice a la PNP tras asegurar que nunca estuvo en Brasil: "(Huí) a Paraguay por mi vida"

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

