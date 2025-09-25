Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad
La decisión se formalizó a través de un documento oficial emitido por las autoridades guaranís. Erick Moreno permanecerá bajo custodia hasta que se complete el procedimiento de extradición.
Gobierno de Paraguay ha emitido un documento donde se dictamina la prisión preventiva de Erick Moreno, para evitar que se pueda escapar y hasta que se realice el proceso debido de extradición a tierra peruana. Este permanecerá encerrado en una prisión de máxima seguridad. En ese sentido
Se espera saber cuál será el proceso, para que sea trasladada al Perú y pueda ser juzgado por todos los crímenes que habría cometido, como el caso de extorsiones y asesinatos en varias zonas de la capital y que han afectado a transportistas y a comerciantes.