HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza vs. U. de Chile EN VIVO por la Copa Sudamericana
Alianza vs. U. de Chile EN VIVO por la Copa Sudamericana     Alianza vs. U. de Chile EN VIVO por la Copa Sudamericana     Alianza vs. U. de Chile EN VIVO por la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Sociedad

Las excusas de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', para no ser extraditado: alega claustrofobia y tener un solo pulmón

La justicia paraguaya decretó la prisión preventiva contra el líder criminal. Erick Moreno sería extraditado gracias a un tratado internacional.

Erick Moreno 'El Monstruo' sería extraditado al Perú | Foto: difusión.
Erick Moreno 'El Monstruo' sería extraditado al Perú | Foto: difusión.

‘El Monstruo’ no quiere regresar al Perú. Capturado en Paraguay, Erick Moreno ha sostenido que ser obligado a retornar para cumplir su condena pondría en riesgo su salud. De acuerdo con lo expuesto por su defensa, Moreno sufre de claustrofobia y solo dispone de un pulmón funcional, condiciones médicas que, según su representante, requieren una evaluación especializada antes de que se tome cualquier decisión judicial.

Al respecto, el fiscal paraguayo Giovanni Grisetti indicó que la solicitud de extradición se sustenta en el Tratado de Extradición firmado entre Paraguay y la República del Perú. Además, precisó los delitos que llevaron a que Moreno sea considerado un criminal altamente peligroso, entre ellos el secuestro y la pertenencia a una organización criminal. Tras constatar la existencia de los elementos de convicción, la justicia paraguaya ordenó la prisión preventiva solicitada por el Perú en contra de ‘El Monstruo’.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

lr.pe

Según indicaron fuentes en su momento a La República, el criminal sería trasladado a la Base Naval del Callao. En ese lugar cumplen condena o se encuentran en prisión preventiva personajes de gran notoriedad, como líderes terroristas y cabecillas de organizaciones criminales de gran magnitud. Por ello, el traslado de Moreno a dicho penal se justifica en la necesidad de mantener un estricto control y aislamiento, con el fin de impedir que continúe coordinando actividades delictivas desde la cárcel.

Moreno fue capturado en Paraguay dentro de su vivienda. Los agentes lo inmovilizaron en una esquina del inmueble mientras le colocaban las esposas. Al inicio, mostró un gesto de desconcierto y se llevaba las manos a la cabeza, pero al notar que estaba siendo grabado, inclinó el rostro para ocultarse de la cámara de un celular.

PUEDES VER: Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

lr.pe
Excusas presentadas por el líder criminal ante la justicia paraguaya | Foto: LR.

Excusas presentadas por el líder criminal ante la justicia paraguaya | Foto: LR.

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia

Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia

LEER MÁS
'Chibolín' seguirá en prisión: INPE anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

'Chibolín' seguirá en prisión: INPE anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

LEER MÁS
Extorsión desde prisión: interno de penal de Piura exigía S/ 50.000 a director de colegio en Trujillo

Extorsión desde prisión: interno de penal de Piura exigía S/ 50.000 a director de colegio en Trujillo

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas de la Línea 41 bloquean Panamericana Norte como protesta contra las extorsiones

Transportistas de la Línea 41 bloquean Panamericana Norte como protesta contra las extorsiones

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

LEER MÁS
Sunedu publica nuevo ranking de las mejores universidades públicas en Perú: este es el top 5

Sunedu publica nuevo ranking de las mejores universidades públicas en Perú: este es el top 5

LEER MÁS
Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota