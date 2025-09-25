Las excusas de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', para no ser extraditado: alega claustrofobia y tener un solo pulmón

‘El Monstruo’ no quiere regresar al Perú. Capturado en Paraguay, Erick Moreno ha sostenido que ser obligado a retornar para cumplir su condena pondría en riesgo su salud. De acuerdo con lo expuesto por su defensa, Moreno sufre de claustrofobia y solo dispone de un pulmón funcional, condiciones médicas que, según su representante, requieren una evaluación especializada antes de que se tome cualquier decisión judicial.

Al respecto, el fiscal paraguayo Giovanni Grisetti indicó que la solicitud de extradición se sustenta en el Tratado de Extradición firmado entre Paraguay y la República del Perú. Además, precisó los delitos que llevaron a que Moreno sea considerado un criminal altamente peligroso, entre ellos el secuestro y la pertenencia a una organización criminal. Tras constatar la existencia de los elementos de convicción, la justicia paraguaya ordenó la prisión preventiva solicitada por el Perú en contra de ‘El Monstruo’.

Según indicaron fuentes en su momento a La República, el criminal sería trasladado a la Base Naval del Callao. En ese lugar cumplen condena o se encuentran en prisión preventiva personajes de gran notoriedad, como líderes terroristas y cabecillas de organizaciones criminales de gran magnitud. Por ello, el traslado de Moreno a dicho penal se justifica en la necesidad de mantener un estricto control y aislamiento, con el fin de impedir que continúe coordinando actividades delictivas desde la cárcel.

Moreno fue capturado en Paraguay dentro de su vivienda. Los agentes lo inmovilizaron en una esquina del inmueble mientras le colocaban las esposas. Al inicio, mostró un gesto de desconcierto y se llevaba las manos a la cabeza, pero al notar que estaba siendo grabado, inclinó el rostro para ocultarse de la cámara de un celular.

