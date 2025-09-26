Un vehículo de prensa de Exitosa fue atacado a balazos en el Callao mientras regresaba del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero sus ocupantes lograron escapar ilesos. | URPI | Rosa Quincho

Un vehículo de prensa de Exitosa fue atacado a balazos en la madrugada de este jueves. El conductor y un auxiliar del medio regresaban del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, tras dejar a parte del personal, cuando fueron perseguidos por un auto de color gris que los interceptó en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria en el Callao.

Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo varias veces. Por suerte, las personas que estaban a bordo salieron ilesas y se dirigieron a la comisaría de Mirones Bajo para ofrecer sus declaraciones sobre lo ocurrido.

Así quedó el carro de Exitosa tras los tiros.

Inician investigación por disparos a vehículo de Exitosa

El conductor logró reaccionar a tiempo a pesar del miedo, ya que puso retroceso, maniobró como pudo y escapó del lugar. En su huida se cruzó con una patrulla policial, que lo escoltó hasta la comisaría. Según su propio testimonio, al menos tres disparos impactaron contra el lado del vehículo donde él iba manejando.

Agentes de la comisaría de Mirones Bajo señalaron que la zona cuenta con cámaras de seguridad municipales, aunque aún no se ha confirmado si estaban operativas. Estas imágenes serán fundamentales para identificar la placa del auto gris y a los responsables del atentado.

Exitosa descarta amenazas previas al ataque

Tras conocerse el hecho, la gerente general de Exitosa, Esther Capuñay, se pronunció y negó que la empresa o sus trabajadores hayan recibido amenazas o intentos de extorsión.

"Nuestra gerente general Esther Capuñay me acaba de confirmar que nadie de la corporación ha recibido una sola amenaza, nadie ha sido extorsionado", expresó un conductor del medio durante una transmisión.

Asimismo, añadió: "Ha pedido que no va ahora ni a hablar ni a señalar nada porque la concentración es estar acompañando a nuestro compañero que ha sufrido este atentado criminal, que salvó su vida por un golpe de suerte y gracias a su destreza. Solo después Exitosa va a expresar su punto de vista de manera absolutamente clara".

