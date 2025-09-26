HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Atacan a balazos a vehículo de prensa de Exitosa: fueron perseguidos e interceptados en av. Universitaria

El conductor maniobró para evadir a un auto gris que los interceptó, y tras varios disparos, se dirigieron a la comisaría de Mirones Bajo para denunciar el atentado.

Un vehículo de prensa de Exitosa fue atacado a balazos en el Callao mientras regresaba del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero sus ocupantes lograron escapar ilesos.
Un vehículo de prensa de Exitosa fue atacado a balazos en el Callao mientras regresaba del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero sus ocupantes lograron escapar ilesos. | URPI | Rosa Quincho

Un vehículo de prensa de Exitosa fue atacado a balazos en la madrugada de este jueves. El conductor y un auxiliar del medio regresaban del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, tras dejar a parte del personal, cuando fueron perseguidos por un auto de color gris que los interceptó en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria en el Callao.

Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo varias veces. Por suerte, las personas que estaban a bordo salieron ilesas y se dirigieron a la comisaría de Mirones Bajo para ofrecer sus declaraciones sobre lo ocurrido.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios
Así quedó el carro de Exitosa tras los tiros.

Así quedó el carro de Exitosa tras los tiros.

PUEDES VER: Las excusas de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', para no ser extraditado: alega claustrofobia y tener un solo pulmón

lr.pe

Inician investigación por disparos a vehículo de Exitosa

El conductor logró reaccionar a tiempo a pesar del miedo, ya que puso retroceso, maniobró como pudo y escapó del lugar. En su huida se cruzó con una patrulla policial, que lo escoltó hasta la comisaría. Según su propio testimonio, al menos tres disparos impactaron contra el lado del vehículo donde él iba manejando.

Agentes de la comisaría de Mirones Bajo señalaron que la zona cuenta con cámaras de seguridad municipales, aunque aún no se ha confirmado si estaban operativas. Estas imágenes serán fundamentales para identificar la placa del auto gris y a los responsables del atentado.

PUEDES VER: El 'Monstruo' y sus cambios de look: cirugías, botox, extensores y todo lo que habría usado para evitar su captura

lr.pe

Exitosa descarta amenazas previas al ataque

Tras conocerse el hecho, la gerente general de Exitosa, Esther Capuñay, se pronunció y negó que la empresa o sus trabajadores hayan recibido amenazas o intentos de extorsión.

"Nuestra gerente general Esther Capuñay me acaba de confirmar que nadie de la corporación ha recibido una sola amenaza, nadie ha sido extorsionado", expresó un conductor del medio durante una transmisión.

Asimismo, añadió: "Ha pedido que no va ahora ni a hablar ni a señalar nada porque la concentración es estar acompañando a nuestro compañero que ha sufrido este atentado criminal, que salvó su vida por un golpe de suerte y gracias a su destreza. Solo después Exitosa va a expresar su punto de vista de manera absolutamente clara".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
No es la PUCP ni la UPC: esta universidad privada ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu 2025

No es la PUCP ni la UPC: esta universidad privada ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu 2025

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS
'El Monstruo' y la PNP intercambiaban detenidos por secuestrados en 2021: niña Valeria y empresaria Jackeline Salazar entre las víctimas

'El Monstruo' y la PNP intercambiaban detenidos por secuestrados en 2021: niña Valeria y empresaria Jackeline Salazar entre las víctimas

LEER MÁS
Erick Moreno alias El Monstruo seguirá en Paraguay: prisión y excusas del criminal más temido del Perú

Erick Moreno alias El Monstruo seguirá en Paraguay: prisión y excusas del criminal más temido del Perú

LEER MÁS
Interno de hospital de Cajamarca es separado tras intentar atender a paciente en presunto estado de ebriedad: "Lo primordial es la salud"

Interno de hospital de Cajamarca es separado tras intentar atender a paciente en presunto estado de ebriedad: "Lo primordial es la salud"

LEER MÁS
Muere 'Muñequita Flor' junto a 13 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

Muere 'Muñequita Flor' junto a 13 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota