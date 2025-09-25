HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas de la Línea 41 bloquean Panamericana Norte como protesta contra las extorsiones

Los transportistas de la línea 41 paralizaron operaciones y bloquearon la Panamericana Norte, en Los Olivos, en protesta contra extorsiones afectando al sector transporte.

Transportistas de la línea 41 paralizan operaciones y bloquean Panamericana Norte
Transportistas de la línea 41 paralizan operaciones y bloquean Panamericana Norte | Composición LR | Foto: Difusión

Los transportistas de la línea 41 (E.T. 41 S.A.) paralizaron sus operaciones y bloquearon la Panamericana Norte, a la altura del paradero Acobamba, en el distrito de Los Olivos, en sentido de sur a norte, la tarde de este jueves 25 de septiembre. Según explicaron, la protesta no fue planificada, pero se sumaron a la acción de otros conductores en San Juan de Lurigancho en rechazo a las extorsiones y atentados que afectan al sector transporte.

Los choferes que cubren la ruta Ventanilla a Villa El Salvador indicaron que su intención era realizar una marcha pacífica hasta el Congreso; sin embargo, fueron detenidos por la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Esto no ha sido planeado, pero nos estamos sumando a muchos colegas que están haciendo su protesta con sus unidades”, declaró uno de los transportistas a Exitosa. La manifestación mantiene interrumpido el tránsito en una de las vías más importantes de Lima Norte.

Bloqueo en Panamericana Norte: transportistas protestan contra extorsiones y critican a Dina Boluarte

La medida de protesta fue motivada por los constantes ataques que sufren las empresas de transporte público y como rechazo al actual gobierno de Dina Boluarte. Los transportistas advirtieron que no convocarán nuevas movilizaciones de manera formal: “Nosotros no vamos a convocar, esto será de improviso”, señalaron, al tiempo que exhortaron a que otras rutas se sumen a la medida.

Durante la jornada, varios de los buses que bloqueaban la ruta tenían pegatinas colocadas por bandas de crimen organizado. Este método suele emplearse para marcar a las víctimas y diferenciar qué organización criminal recibe el cobro de cupos.

Los choferes también criticaron a la presidenta Dina Boluarte, a quien acusaron de haberlos “difamado en la ONU” al llamarlos terroristas y delincuentes. "Nosotros tenemos hijos, como todos ustedes, pero somos más vulnerables. Nos están matando a diario, quedan desamparados los niños y esos futuros se pierden. Yo quiero que tengan conciencia", expresó uno de los conductores.

Transportistas de San Juan de Lurigancho protestan tras ataques extorsivos y bloqueo policial

En la mañana de este jueves, las empresas de transporte Huascar y Flores suspendieron sus labores después de que extorsionadores dispararan contra sus unidades, dejando heridos a un conductor y a un menor de 12 años la noche del último miércoles 24 de septiembre. En respuesta, los transportistas de las líneas 12, 57 y C, que también han sido víctimas de atentados recientes, realizaron una caravana de protesta por la avenida Flores de la Primavera, en San Juan de Lurigancho.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), acompañó la movilización y criticó la presencia de dos cordones policiales que impedían el avance de las unidades. “La Policía reprime a la población. Este es un gobierno dictatorial”, declaró mientras los manifestantes intentaban llegar a la avenida Abancay.

