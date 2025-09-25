HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
Sociedad

Policía captura a 'El Diablo' por intentar abusar sexualmente de censista del INEI en Chiclayo

José Jiménez, alias 'El Diablo', fue encontrado en una covacha entre cañaverales en Chiclayo. El sujeto fue reconocido por su víctima, una censista del INEI.

José Luis Jiménez Thurkoswky habría intentado abusar de una censista del INEI en Chiclayo. El sujeto se encuentra detenido en la comisaría Campodónico.
José Luis Jiménez Thurkoswky habría intentado abusar de una censista del INEI en Chiclayo. El sujeto se encuentra detenido en la comisaría Campodónico. | Foto: composición LR | difusión

Los agentes de la Comisaría Campodónico, en Chiclayo, región Lambayeque, capturaron la madrugada de este jueves 25 de septiembre a José Luis Jiménez Thurkoswky (37), alias 'El Diablo', acusado de intentar abusar sexualmente de una censista. En diálogo con la prensa, el mayor PNP Iván Sandoval Valdera, comisario de Campodónico, informó que el sujeto fue detenido dentro de una covacha, en medio de unos cañaverales del pueblo joven Santa Elena, tras haber huido en un primer momento.

Durante su arresto, se le encontró 47 envoltorios de papel tipo 'ketes' con pasta básica de cocaína en uno de sus bolsillos, por lo que se presume que se dedicaría a la microcomercialización de droga en esta zona de Chiclayo.

'El Diablo' contaba con requisitoria y fue reconocido por la víctima

En la consulta con el sistema integrado de justicia, los efectivos del orden verificaron que Jiménez Thurkoswky registraba una requisitoria por el delito de hurto agravado, ilícito que habría cometido en la ciudad de Jaén, región Cajamarca.

Tras su detención, 'El Diablo' fue trasladado a la Comisaría Campodónico, donde la censista de 29 años lo reconoció como el hombre que horas antes intentó agredirla sexualmente mientras cumplía su labor. La férrea resistencia de la joven le permitió escapar del ataque y denunciarlo.

Censistas cuentan con botón de pánico para alertar peligro

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, informó que los censistas cuentan con un botón de pánico en sus tablets para alertar cualquier situación de peligro y, de esta manera, las autoridades puedan ubicar su posición de inmediato. Esta medida de seguridad se implementa debido a que varios censistas denunciaron robos y haber sido víctimas de violencia.

Asimismo, el titular del INEI precisó que su seguridad estará respaldada por la Policía Nacional y, en las zonas declaradas en estado de emergencia, también por las Fuerzas Armadas.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

