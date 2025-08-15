Quispe Candia ya tenía antecedentes por delitos similares, incluida violencia sexual, y utilizaba el mismo modus operandi en sus delitos previos. | Foto: composición LR/ATV

Quispe Candia ya tenía antecedentes por delitos similares, incluida violencia sexual, y utilizaba el mismo modus operandi en sus delitos previos. | Foto: composición LR/ATV

En el distrito de Comas, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Elvis Omar Quispe Candia, de 36 años, por el abuso de una menor a quien contactó a través de TikTok, haciéndole falsas promesas económicas. La adolescente se dirigió con engaños a la vivienda de 'Carlos' (nombre con el cual el agresor se había presentado ante la menor) en San Juan de Miraflores, donde ocurrió el ataque.

Al ser descubierto, Quispe intentó escapar saltando desde un tercer piso, pero su paradero fue revelado gracias a la colaboración del taxista que había transportado a la víctima. Este testigo proporcionó información en la comisaría de Comas, incluyendo un pago realizado por Yape, lo que facilitó la captura del sospechoso. A través de las iniciales del nombre del presunto abusador, la PNP dio con su paradero y posterior captura en SJM.

Menor se encuentra junto a sus padres, según la PNP

Entrevistado por ATV, el coronel PNP Ramiro Trauco, jefe de la División Policial Norte II, indicó: "En estos momentos la menor ya se encuentra en compañía de sus padres y está pasando los exámenes correspondientes. Definitivamente, se encuentra delicada de salud".

En otro momento, el efectivo policial precisó que la menor atacada por Quispe es de nacionalidad colombiana, e ingresó al país junto a sus padres en 2022. "Ya han regularizado su situación migratoria y trabajan en nuestro país", acotó.

Sujeto acusado de abuso sexual a menor posee antecedentes policiales por el mismo delito

De acuerdo a lo informado por el coronel Trauco en el medio antes señalado, Quispe tenía diversos antecedentes policiales, a saber:

Antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2013

Antecedentes por violencia física y psicológica en 2017

Antecedentes por delitos contra la libertad sexual en 2021

Al respecto, cabe señalar que el último de estos antecedentes tiene lugar en Arequipa, específicamente en la comisaría de Simón Bolívar. Allí, el sujeto habría usado el mismo modus operandi: contactó a la persona por redes sociales y con engaños la dopó y abusó sexualmente.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

