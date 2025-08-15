HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Sociedad

Detienen a sujeto acusado de abusar de menor captada en TikTok: agresor cuenta con antecedentes por el mismo delito

El agresor intentó huir de la Policía Nacional del Perú (PNP) saltando de un tercer piso, pero fue capturado gracias a la información proporcionada por un taxista que transportó a la víctima de abuso sexual.

Quispe Candia ya tenía antecedentes por delitos similares, incluida violencia sexual, y utilizaba el mismo modus operandi en sus delitos previos.
Quispe Candia ya tenía antecedentes por delitos similares, incluida violencia sexual, y utilizaba el mismo modus operandi en sus delitos previos. | Foto: composición LR/ATV

En el distrito de Comas, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Elvis Omar Quispe Candia, de 36 años, por el abuso de una menor a quien contactó a través de TikTok, haciéndole falsas promesas económicas. La adolescente se dirigió con engaños a la vivienda de 'Carlos' (nombre con el cual el agresor se había presentado ante la menor) en San Juan de Miraflores, donde ocurrió el ataque.

Al ser descubierto, Quispe intentó escapar saltando desde un tercer piso, pero su paradero fue revelado gracias a la colaboración del taxista que había transportado a la víctima. Este testigo proporcionó información en la comisaría de Comas, incluyendo un pago realizado por Yape, lo que facilitó la captura del sospechoso. A través de las iniciales del nombre del presunto abusador, la PNP dio con su paradero y posterior captura en SJM.

PUEDES VER: Puno: detienen a padrastro acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras durante tres años

lr.pe

Menor se encuentra junto a sus padres, según la PNP

Entrevistado por ATV, el coronel PNP Ramiro Trauco, jefe de la División Policial Norte II, indicó: "En estos momentos la menor ya se encuentra en compañía de sus padres y está pasando los exámenes correspondientes. Definitivamente, se encuentra delicada de salud".

En otro momento, el efectivo policial precisó que la menor atacada por Quispe es de nacionalidad colombiana, e ingresó al país junto a sus padres en 2022. "Ya han regularizado su situación migratoria y trabajan en nuestro país", acotó.

PUEDES VER: Investigan a coronel de la Policía Nacional por presunto abuso sexual

lr.pe

Sujeto acusado de abuso sexual a menor posee antecedentes policiales por el mismo delito

De acuerdo a lo informado por el coronel Trauco en el medio antes señalado, Quispe tenía diversos antecedentes policiales, a saber:

  • Antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2013
  • Antecedentes por violencia física y psicológica en 2017
  • Antecedentes por delitos contra la libertad sexual en 2021

Al respecto, cabe señalar que el último de estos antecedentes tiene lugar en Arequipa, específicamente en la comisaría de Simón Bolívar. Allí, el sujeto habría usado el mismo modus operandi: contactó a la persona por redes sociales y con engaños la dopó y abusó sexualmente.

PUEDES VER: Chiclayo: detienen a obrero por abusar de niña de 8 años, habría construido ingreso hacia casa de víctima

lr.pe

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Profesora se declara culpable del abuso sexual contra menor de 11 años en EEUU: enfrentaría más de 40 años de prisión

Profesora se declara culpable del abuso sexual contra menor de 11 años en EEUU: enfrentaría más de 40 años de prisión

LEER MÁS
Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

LEER MÁS
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS
Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota