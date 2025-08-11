Violencia contra la mujer, el delito más frecuente entre policías detenidos en el Perú | Composición LR | Andina

Violencia contra la mujer, el delito más frecuente entre policías detenidos en el Perú | Composición LR | Andina

El pasado 1 de agosto, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Jaime Artica La Torre, fue acusado de abusar sexualmente de una joven médica de 31 años en La Victoria. Tras este hecho, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva. Sin embargo, este caso no sería un hecho aislado, ya que la PNP vuelve a estar bajo la lupa luego de revelarse que, en lo que va del año, casi mil efectivos han sido detenidos, siendo la violencia contra la mujer el delito más frecuente.

Hasta el 9 de agosto de este año, se han registrado 1.382 denuncias relacionadas con personal policial por diversos delitos. Además, 993 efectivos han sido detenidos por la presunta comisión de estos actos, informó el general Jhonny Veliz, inspector general de la PNP, en declaraciones a Punto Final.

PNP bajo la lupa: violencia contra la mujer es el delito más denunciado

Según las cifras reveladas por el programa Punto Final, la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú muestran que, entre los policías detenidos en lo que va del año, la violencia contra la mujer es el delito con mayor incidencia, con 222 casos registrados. Le siguen 191 denuncias por delitos contra la administración pública; 181 por crímenes que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud; 151 relacionados con la seguridad pública; 121 por delitos contra el patrimonio; y 54 por infracciones contra la libertad.

En total, la Inspectoría investiga 1.382 denuncias formales por distintos delitos cometidos por agentes policiales en lo que va de 2025. De estas, 629 corresponden a faltas contra la administración pública; 327 a delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud; 242 a crímenes contra el patrimonio; y 152 a diversas infracciones contra la libertad.

El inspector general Jhonny Veliz precisó ante el citado programa que, entre enero y agosto, 956 efectivos han sido retirados en primera instancia, y 532 dados de baja de manera definitiva tras agotar la vía administrativa y la segunda instancia.

Alarma en la PNP: 68 casos de violación sexual en investigación

Según información publicada por el seminario Hildrebadt en sus Trece, y basada en un informe reservado del Ministerio del Interior elaborado tras la detención del coronel PNP Jaime Artica, 68 efectivos de la Policía han sido denunciados por presunto delito de violación sexual. Todas estas denuncias están actualmente en proceso de investigación y, hasta la fecha, ninguno de los implicados habría recibido sentencia.

Las cifras muestran un comportamiento preocupante dentro de la institución policial, abarcando diferentes rangos. Entre enero y el 4 de agosto, se reportan 39 suboficiales de tercera (S3), 15 suboficiales de segunda (S2), 8 suboficiales de primera (S1), seguidos por 2 tenientes, 2 alumnos, 1 suboficial básico (SB) y 1 coronel.

“Todas esas denuncias que son 68 están en proceso de investigación y, como le dije, cero tolerancia de parte del Ministerio del Interior. La Policía Nacional está realizando las investigaciones como deben ser”, señaló el vocero del Mininter.

Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, indicó: “Lo que nos demuestra estos 70 casos de violación quiere decir que la Inspectoría no está controlando y, si vemos el aspecto de la denuncia, son de parte, no de que haya captado la institución. Estamos viendo incluso que ha habido casos de violación dentro de las escuelas y locales policiales”.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.