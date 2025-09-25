HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ministros del Interior y Justicia se contradicen sobre operativo contra 'El Monstruo': habría tardado un año y no meses

Mientras Juan José Santiváñez sostuvo que los trabajos de seguimiento contra 'El Monstruo' iniciaron en febrero del 2024, el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que estas diligencias duraron "tres o cuatro meses".

Ambos ministros entraron en contradicciones sobre el tiempo del operativo contra El Monstruo. Foto: Composición LR
Ambos ministros entraron en contradicciones sobre el tiempo del operativo contra El Monstruo. Foto: Composición LR

En medio de la detención de alias 'El Monstruo' en Paraguay, el ministro del Interior, Carlos Malaver, y el ministro de Justicia, Juan José Santivañez, entraron en contradicción sobre el tiempo que duró el operativo contra Erick Moreno Hernández. Desde el Mininter, se aseguró que los trabajos para la detención del criminal "duraron tres a cuatro meses". Sin embargo, Santiváñez sostuvo que el seguimiento inició "más o menos hace un año".

Ambos ministros conversaron con Canal N tras la captura del criminal más buscado del Perú. No obstante, dieron versiones distintas sobre el inicio de los trabajos de seguimiento contra 'El Monstruo'. Estas declaraciones dejan entrever que hubo una descoordinación entre ambos sobre la investigación contra el líder de 'Los Injertos del Cono Norte'.

"Cuando fui ministro del Interior, tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Paraguay y Brasil, que más o menos fue hace un año", sostuvo el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Mientras que Carlos Malaver, ministro del Interior, precisó lo siguiente: "Este no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que ha tenido meses".

¿Quién es Erick Moreno, alias 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández, apodado ‘El Monstruo’, se ha consolidado como un referente del crimen organizado en Lima Norte. A pesar de los intentos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por detenerlo, su influencia y capacidad de eludir la justicia parecía inquebrantable. ‘El Monstruo’ operaba en la clandestinidad, desafiando a las autoridades y generando un clima de miedo entre los ciudadanos.

La notoriedad de 'Los Injertos del Cono Norte' se disparó tras el secuestro de Valeria, una niña de 12 años, en diciembre de 2023. Sin embargo, su trayectoria criminal se extiende a lo largo de varios años. Con un vasto imperio que abarca extorsiones y asesinatos, la organización criminal ejerce un control férreo sobre comerciantes y transportistas con el cobro de cupos.

El Monstruo’ se burlaba de la Policía Nacional del Perú, cuando organizaban operativos para capturarlos, pero sin éxito. En un video conocido, se observa a Moreno relajado, desafiando a las autoridades con frases como: “Busquen bien, policías, aprendan a buscar”. Su capacidad para evadir la justicia dejó a la PNP en una situación complicada, donde la violencia y el miedo se han apoderado de Lima Norte.

¿De qué se le acusa a 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández fue incluido en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior desde el pasado 28 de diciembre del 2023. Él fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sal Superior Penal de Lima por los siguientes delitos:

  • Delito contra la libertad.
  • Secuestro.
  • Hurto.
  • Homicidio y Sicariato.
  • Microcomercializacion de droga.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior había actualizado su portal del Programa de Recompensas e incrementó a S/ 1.000.000 el beneficio económico por brindar información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

