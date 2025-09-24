Transportistas de la empresa Santa Catalina protestan por atentado a compañero

Delincuentes exigen el pago de 10 soles por conductor. | Fuente: Francisco Erazo / La República. | Foto: Francisco Erazo / La República.

Delincuentes exigen el pago de 10 soles por conductor.

Al promediar las 9:30 pm de la noche del martes, Marco Antonio Huamán Cossco, conductor de la empresa de transportes Santa Catalina fue brutalmente atacado por sicarios de la banda "Los Injertos de SJL".

Según testigos y compañeros, Marco se encontraba abasteciendo combustible, casi al cerrar su turno, cuando dos delincuentes a bordo de una moto lo interceptaron en la Av. Circunvalación cruce con la calle Antropólogos, en San Juan de Lurigancho.

Un delincuente desciende de la moto, desenfunda su arma, sube al bus y dispara contra el conductor. Posterior al ataque huye mientras Marco cayó al suelo.

Una bala impactó contra su muslo izquierdo y un segundo casquillo rozó su abdomen. Por ahora, la víctima permanece estable en el Hospital de Canto Grande.

"Les dejo un muerto"

Este sería el quinto ataque que recibe esta empresa de transportes. En esta oportunidad, los delincuentes pertenecen a la banda criminal "Los Injertos de SJL", quienes en reiteradas ocasiones han atacado contra sus unidades y conductores. En el lugar, los delincuentes dejaron una nota extorsiva. "Se comunican o a la siguiente les dejo un muerto", se lee.

Transportistas exigen medidas se seguridad al minsitro del Interior. Foto: Francisco Erazo / La República.





Conductores de la empresa aseguraron que son extorsionados simultáneamente por cuatro bandas criminales, las cuales les exigen el pago de un cupo de 10 soles por chofer.

Con miedo de salir a trabajar

"Ya no podemos sostener nuestro servicio". Un transportista de la empresa lamentó la inacción por parte del ministro de Interior, Carlos Malaver, para resolver la inseguridad que atraviesa el sector.

"Responsabilizamos a este gobierno de cualquier cosa que nos pueda pasar de acá para adelante", sentenció. "No más muertes", fue el grito de ayuda que los transportistas esperan que el ministro del Interior escuche.