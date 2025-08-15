Ciudadanos abuchean a Ministro del Interior en Trujillo: "Corrupto, igual que Acuña"

No es bienvenido. El ministro del Interior visitó la avenida Perú en La Libertad, zona donde se registró una explosión con dinamita que destruyó viviendas y dejó heridos el último 14 de agosto. A su llegada, los vecinos de la zona le increparon que las autoridades solo figuren cuando hay un hecho grave.

"Corrupto, igual que Acuña", "Se burlan de nosotros y se van", fueron algunas de las pifias que recibió el titular del Mininter mientras transitaba por la zona afectada. El ministro ignoró las acusaciones y continuó su recorrido.

Quienes sí declararon tras la breve manifestación, fueron los vecinos de la zona. "Es una burla porque ayer la primer autoridad de La Libertad nunca vino. Ha sido un atentado como de las épocas del terrorismo. No tenemos seguridad. Vienen hacen su payasada y se van. Uno que se gana la vida del día a día salimos a todos lados mirando como delincuentes porque tenemos miedo", declaró una ciudadana a La República.

Ciudadanos sufrieron cortes: "Los vidrios de una manzana entera han volado"

Asimismo, enfatizó en que han sufrido daños físicos y psicológicos. "Todos tenemos cortes en los pies porque hemos caminado sobre los vidrios rotos. Los vidrios de una manzana entera han volado. Ha sido algo horrible. Los niños se han asustado mucho. ¿Quién nos va a resarcir esos daños? Los niños han llorado y no podíamos calmarlo", dijo.

"¿En eso piensa la señora presidenta que se estira la cara? ¿En eso piensan las autoridades? Vienen, hacen un espectáculo, se burlan de nosotros y se van", agregó.

A sus exigencias, se sumó otro vecino de la zona, quien exigió la pena de muerte para los criminales. "Si tanto no pueden gobernar, entonces, qué hacen. No hacen nada. Al menos habrán explotado cinco dinamitas porque ha sido demasiado fuerte. En mi casa se han roto seis ventanas", lamentó.