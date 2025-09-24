Delincuentes disparan contra madre dentro de su vivienda para robarle 5 mil soles en Puno

La violencia criminal sigue golpeando a la región de Puno. Esta vez, seis sujetos encapuchados y armados irrumpieron en una vivienda familiar y atacaron a una madre de familia para robarle 5 mil soles, dinero que habría obtenido mediante un presunto préstamo bancario.

El violento asalto ocurrió la noche del 23 de septiembre en el sector Totorani, ubicado en el Centro Poblado de Alto Puno, cerca del Colegio de Ingenieros. La familia se encontraba reunida en casa cuando los delincuentes iniciaron el ataque.

Según relató Dora Ortiz viuda de Pérez (67), madre de la víctima, los agresores lanzaron una piedra al techo antes de ingresar por la fuerza. Una vez dentro, redujeron a ella, a su hija Vanessa Pérez Ortiz (27) y a dos menores de edad que también se encontraban en el inmueble.

Malandros también se llevaron electrodomésticos

Dora explicó que los delincuentes exigían el dinero de un préstamo. Al recibir como respuesta que no tenían recursos y que eran una familia humilde, comenzaron a golpear a Vanessa. Ante su negativa, le dispararon en ambas piernas y lograron llevarse aproximadamente 5 mil soles, además de electrodomésticos y otros objetos de valor. También intentaron robar un vehículo, pero no lograron encenderlo porque el yerno tenía las llaves, quien aún no regresaba del trabajo.

Vanessa Pérez fue trasladada de emergencia al Hospital Manuel Núñez Butrón, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su estado de salud es estable, aunque permanece bajo observación médica.

Los atacantes luego del violento asalto, huyeron en un vehículo color plomo con dirección a Ventilla. Dora Ortiz denunció que este no es el primer hecho violento que afecta a su familia. Recordó que en 2024 su esposo, Paulino Pérez Flores, fue asesinado en circunstancias similares en la misma zona, en un caso que habría estado vinculado a conflictos por terrenos.

La Policía ha iniciado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque, así como esclarecer los móviles del crimen. Mientras la familia exige justicia.