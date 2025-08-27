HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: cae presunto cabecilla de la banda 'Las ratas de Maynas' con 16 kilos de droga

Los intervenidos fueron identificados como alias 'Mandril' y 'Posheco'. La PNP incautó un mototaxi durante el operativo.


Los intervenidos están vinculados a investigaciones previas por delitos similares.
Los intervenidos están vinculados a investigaciones previas por delitos similares. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: PNP.

La Policía detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal conocida como 'Las ratas de Maynas', que estaría vinculada al tráfico ilícito de drogas en la región Loreto. En conferencia de prensa, el coronel PNP Carlos Alberto Chávez Bravo Abraham presentó los resultados de la intervención.

Según el reporte policial, en la acción participaron agentes de la Comisaría 09 de Octubre en coordinación con la Dirección de Inteligencia (Dirin), quiénes lograron la captura de Gilmar Junior Sandoval Pacaya, de 24 años, alias 'Mandril', sindicado como el cabecilla, y de Andrés Manuyama Sandi, de 26, alias 'Posheco'.

Puedes ver: Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

El operativo se realizó a pocos metros de la avenida Prolongación Navarro Cauper, distrito de San Juan Bautista. Durante el registro, los agentes hallaron 15 paquetes con un peso aproximado de 16 kilos de marihuana.

También se incautó un mototaxi, que presuntamente habría sido utilizado para trasladar la droga. Los intervenidos fueron llevados a la Unidad Antidrogas de la Región Policial Loreto para continuar con las diligencias.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, Nelson Facundo Silva, quien dispuso el inicio de las investigaciones de ley. Según fuentes policiales, los sindicados estarían vinculados a investigaciones previas por delitos similares.

