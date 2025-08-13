Iquitos: capturan a presunto integrante de “Los Compadres de Loreto” con más de tres kilos de droga

Un presunto integrante de la banda criminal “Los Compadres de Loreto”, identificado como Henderson Emiliano Pichen Rodríguez, alias “Chili” fue capturado con más de tres kilos de droga. La intervención se produjo durante un operativo en una vivienda del pasaje Javier Pérez de Cuéllar, en el distrito de Iquitos, donde también se incautó dinero y objetos de interés para la investigación.

En el lugar, los agentes del área antidrogas Depandro Iquitos hallaron tres bolsas envueltas en cinta roja y naranja que contenían marihuana, con un peso total de tres kilos y medio.

Durante el operativo también se incautaron 47.00 soles en efectivo, cinco reales brasileños, un teléfono celular y otros elementos que serían de importancia para las diligencias. Todo el material fue trasladado a la sede policial para su registro y custodia.

Según fuentes policiales, el detenido de 35 años sería integrante activo de “Los Compadres de Loreto”, una organización dedicada al microcomercialización de drogas en la región Loreto y tendría antecedentes por el mismo delito.

Las diligencias se realizaron con participación de la Fiscalía Especializada Antidrogas de Iquitos. Hasta el momento es el único detenido de la presunta banda criminal, fuentes policiales señalaron que estarían tras los pasos de demás integrantes.