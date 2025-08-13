HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Iquitos: capturan a presunto integrante de “Los Compadres de Loreto” con más de tres kilos de droga

Agentes antidrogas capturaron a Henderson Emiliano Pichen Rodríguez, alias “Chili”, en un operativo. La droga estaba distribuida en tres paquetes.

Policía halló tres kilos de droga envueltos en tres bolsas de color roja y naranja. Foto: PNP
Policía halló tres kilos de droga envueltos en tres bolsas de color roja y naranja. Foto: PNP

Un presunto integrante de la banda criminal “Los Compadres de Loreto”, identificado como Henderson Emiliano Pichen Rodríguez, alias “Chili” fue capturado con más de tres kilos de droga. La intervención se produjo durante un operativo en una vivienda del pasaje Javier Pérez de Cuéllar, en el distrito de Iquitos, donde también se incautó dinero y objetos de interés para la investigación.

En el lugar, los agentes del área antidrogas Depandro Iquitos hallaron tres bolsas envueltas en cinta roja y naranja que contenían marihuana, con un peso total de tres kilos y medio.

Durante el operativo también se incautaron 47.00 soles en efectivo, cinco reales brasileños, un teléfono celular y otros elementos que serían de importancia para las diligencias. Todo el material fue trasladado a la sede policial para su registro y custodia.

PUEDES VER: Sereno en Maynas hace broma a reportero por uso de arma de fuego: “Tiene municiones naturales”

lr.pe

Según fuentes policiales, el detenido de 35 años sería integrante activo de “Los Compadres de Loreto”, una organización dedicada al microcomercialización de drogas en la región Loreto y tendría antecedentes por el mismo delito.

Las diligencias se realizaron con participación de la Fiscalía Especializada Antidrogas de Iquitos. Hasta el momento es el único detenido de la presunta banda criminal, fuentes policiales señalaron que estarían tras los pasos de demás integrantes.

Notas relacionadas
Sereno en Maynas hace broma a reportero por uso de arma de fuego: “Tiene municiones naturales”

Sereno en Maynas hace broma a reportero por uso de arma de fuego: “Tiene municiones naturales”

LEER MÁS
Acusaron a un ladrón de asesinar a su bebé tras asaltarlos, pero ellos le quitaron la vida: el caso de Jesús Bautista y Vanessa Cachique

Acusaron a un ladrón de asesinar a su bebé tras asaltarlos, pero ellos le quitaron la vida: el caso de Jesús Bautista y Vanessa Cachique

LEER MÁS
Fiscalía investiga amenazas contra profesor que denunció pésimas condiciones educativas en Loreto y fue sacado del puesto

Fiscalía investiga amenazas contra profesor que denunció pésimas condiciones educativas en Loreto y fue sacado del puesto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Postulante de la UNI revela cuál es la pregunta que le pareció más difícil tras salir de examen de admisión: "Me demoré media hora"

Postulante de la UNI revela cuál es la pregunta que le pareció más difícil tras salir de examen de admisión: "Me demoré media hora"

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 13 de agosto, según IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota