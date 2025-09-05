HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: caen dos sujetos con 53 kilos de marihuana en una embarcación

Durante un operativo en el distrito de Punchana, se decomisaron seis cajas con la droga oculta en bultos ovoides. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La droga y los detenidos fueron trasladados a la comisaria de la zona. Foto: PNP
En un operativo realizado en el puerto Morochita I, ubicado en el distrito de Punchana, en Iquitos, agentes policiales intervinieron a dos sujetos que transportaban 53 kilos de marihuana. La droga estaba distribuida en bultos ovoides dentro de seis cajas de cartón a bordo de la embarcación Víctor Manuel.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Vela Trigoso (53), alias “Pantro” y Leodis Rayo Noa (20), alias “Nene”. Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se realizan las diligencias correspondientes. Durante la intervención, también se decomisaron 80 soles, 310 reales brasileños, dos celulares y otros objetos de interés policial.

PUEDES VER: Iquitos: joven madre de 27 años denuncia agresión de su conviviente

Droga era escondida en bultos ovoides

La Policía informó que la marihuana estaba organizada en bultos ovoides individuales dentro de las cajas, presuntamente listos para su traslado por río y comercialización. La intervención incluyó el registro completo de la embarcación para asegurar que todos los elementos vinculados al presunto delito fueran incautados y documentados.

La droga y los detenidos fueron trasladados para ser puestos a disposición del Ministerio Público, bajo la supervisión del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, Nelson Alexander Facundo Silva, quien dispuso las diligencias correspondientes.

Según fuentes policiales, el fin de la droga sería en la zona fronteriza. Ante ello, las autoridades continuarán realizando operativos para evitar que los puertos y vías fluviales de Loreto sean utilizados para actividades ilícitas.

