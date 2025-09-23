Administración del aeropuerto inició inspección preliminar tras el incidente. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: Yazmín Araujo / La República.

En el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, algunas baldosas del techo se desprendieron de manera inesperada, cayendo frente a algunos pasajeros que aguardaban sus vuelos en la sala de embarque.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni se produjeron daños materiales mayores. Testigos indicaron que el ruido provocado por las baldosas alertó al personal y a los viajeros, quienes se trasladaron a zonas seguras mientras se evaluaba la magnitud del desprendimiento.

El personal de seguridad retiró inmediatamente los escombros. Se conoció que la administración del aeropuerto inició una inspección preliminar para determinar las causas del desprendimiento y anunció trabajos de mantenimiento para prevenir futuros incidentes.

Pasajeros que iban a viajar declararon a La República su preocupación por la seguridad y solicitaron a las autoridades mayor supervisión y mantenimiento de la infraestructura, destacando la importancia de garantizar condiciones seguras.

Es importante precisar que, las baldosas de cerámica que colapsaron son parte del cielorraso del aeropuerto, es decir, un falso techo colocado debajo del techo principal que sirve para cubrir las conexiones eléctricas.

Como se sabe, el Aeropuerto Francisco Secada Vignetta, es el único en la región Loreto que opera vuelos internacionales y uno de los principales que conecta con diversas ciudades del país.