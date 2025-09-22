Iquitos: vecinos cortan el cabello y hacen ejercitar a menor acusado de robo

Vecinos solicitan mayor presencial policial para frenar ola de robos. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: difusión.

Vecinos del asentamiento humano Villa San José, en el distrito de San Juan Bautista, castigaron a un menor de 16 años acusado de haber intentado robar en una vivienda. Como parte del correctivo, le cortaron el cabello y lo obligaron a realizar ejercicios físicos en la cancha de arena del sector, antes de entregarlo a la Policía.

Los moradores relataron que el adolescente fue sorprendido dentro de una casa cuyos propietarios se encontraban de viaje. Un vecino lo descubrió en flagrancia y de inmediato alertó a los demás integrantes de la junta vecinal, quienes acudieron para intervenirlo.

Los vecinos aseguraron que el menor no fue golpeado, pero sí fue obligado a cargar el balón de gas, baldes y objetos que presuntamente intentaba sustraer.

"Justicia vecinal"

Silfo Rivera, integrante de la junta vecinal declaró para La República que son alrededor de 30 vecinos quienes participan en estas acciones. “Cuando capturamos a personas realizando presuntos actos delictivos, los llevamos a la cancha para que reciban un castigo simbólico, se les corta el cabello y se les hace realizar ejercicios físicos, y luego los entregamos a la Policía”, señaló.

Tras el castigo, el adolescente fue puesto a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. Los vecinos destacaron que este tipo de intervención vecinal busca frenar la ola de robos en la zona y responde a la falta de vigilancia permanente.

“Solicitamos a las autoridades que por favor instalen una garita para evitar ser víctimas de constantes robos”, expresaron los vecinos.