Brote de tos ferina: Exministros de Salud exigen declaratoria de emergencia tras muerte de 30 niños en Loreto

Ante el grave brote de tos ferina que ha causado la muerte de más de 30 niños y niñas indígenas en Datem del Marañón, en Loreto, los exministros y exministras de Salud del Perú exhortaron al Gobierno a declarar de inmediato la Emergencia Sanitaria en la zona.

La epidemia, que impacta principalmente a los pueblos Achuar, Kandozi, Shawi y otros, evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Se necesita un plan integral intercultural

“Si bien se han transferido recursos, la magnitud de la epidemia y la precariedad de los servicios locales exigen acciones extraordinarias que solo una declaratoria de Emergencia puede habilitar”.

Los exministros respaldaron el pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Pediatría, así como las propuestas formuladas por las comunidades indígenas y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que coinciden en la necesidad de declarar la Emergencia Sanitaria en Datem del Marañón e implementar un plan integral intercultural.

Sin este marco legal, es imposible emplear los fondos con la celeridad y flexibilidad requeridas para salvar vidas.

La declaración de emergencia sanitaria permitirá:

• Desplegar brigadas de salud interculturales de forma masiva e inmediata, con capacidad de diagnóstico, tratamiento y transporte aéreo y fluvial a todas las comunidades.

• Agilizar la adquisición y distribución de insumos clave, como pruebas rápidas, antibióticos y la vacuna hexavalente acelular, recomendada por la Sociedad Peruana de Pediatría para asegurar la confianza de la población.

• Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica y registro confiable que refleje la magnitud real del brote.

“La protección de la vida de la niñez es el deber primordial del Estado. No actuar con la máxima celeridad representa un grave quebrantamiento del derecho a la salud. Invocamos al Ministerio de Salud a tomar esta decisión impostergable”.

Así lo suscribieron Eduardo Pretell Zárate, Carlos Vallejos Sologuren, Óscar Ugarte Ubilluz, Alberto, Tejada Noriega, Midori de Habich Rospigliosi, Patricia García Funegra, Abel Salinas Rivas, Silvia Pessah Eljay, Víctor Zamora Mesía y Hernando Cevallos Flores.

Hace falta mayor vacunación

La tos ferina es altamente contagiosa y potencialmente mortal. Sin embargo, existe una forma efectiva de prevenirla y es, a través, de la vacunación en menores de 5 años (Pentavalente y DPT). Los síntomas iniciales se parecen a los de un resfriado común, pero luego evoluciona a tos intensa y prolongada. La tos se vuelve más grave y frecuente, con ataques de tos intensa, seguidos de un silbido característico al inhalar.

Según el epidemiólogo Juan Carlos Celis denunció que el Minsa no destina presupuesto necesario en la lucha contra el brote de tos ferina en Datem del Marañón, Loreto.

Explicó que las enfermeras en Loreto, sin presupuesto, no pueden viajar a estos lugares para conversar con los Apus, contar con técnicos que hablen su idioma y desarrollar un seguimiento e implementación de la cobertura de vacunación en la zona.

Celis precisó que es importante que las brigadas de vacunación se establezcan en la zona, luego conversen con los Apus, los vacunen para que sean un ejemplo para su población. "Solo así la población se animará y tendrá confianza para vacunarse; sin embargo, para todo esto se necesita inversión".

El 66% de la población del Datem de Marañón no quiere vacunarse debido a los efectos de la vacuna, por ejemplo, fiebre. Las comunidades no tienen medicamentos para enfrentar esta situación. Por eso se necesita campañas de comunicación en su idioma nativo.