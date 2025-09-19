HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Brote de tos ferina: Exministros de Salud exigen declaratoria de emergencia tras muerte de 30 niños en Loreto

La grave situación de fallecimiento de menores indígenas del Datem de Marañón, en Loreto, exige al Minsa emplear fondos con celeridad para facilitar la vacunación.

Tos ferina. Foto: Andina
Tos ferina. Foto: Andina

Ante el grave brote de tos ferina que ha causado la muerte de más de 30 niños y niñas indígenas en Datem del Marañón, en Loreto, los exministros y exministras de Salud del Perú exhortaron al Gobierno a declarar de inmediato la Emergencia Sanitaria en la zona.

La epidemia, que impacta principalmente a los pueblos Achuar, Kandozi, Shawi y otros, evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Piden declarar en emergencia a Datem del Marañón por casos de Tos ferina: 12 menores fallecidos

lr.pe

Se necesita un plan integral intercultural

“Si bien se han transferido recursos, la magnitud de la epidemia y la precariedad de los servicios locales exigen acciones extraordinarias que solo una declaratoria de Emergencia puede habilitar”.

Los exministros respaldaron el pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Pediatría, así como las propuestas formuladas por las comunidades indígenas y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que coinciden en la necesidad de declarar la Emergencia Sanitaria en Datem del Marañón e implementar un plan integral intercultural.

Sin este marco legal, es imposible emplear los fondos con la celeridad y flexibilidad requeridas para salvar vidas.

La declaración de emergencia sanitaria permitirá:

Desplegar brigadas de salud interculturales de forma masiva e inmediata, con capacidad de diagnóstico, tratamiento y transporte aéreo y fluvial a todas las comunidades.

• Agilizar la adquisición y distribución de insumos clave, como pruebas rápidas, antibióticos y la vacuna hexavalente acelular, recomendada por la Sociedad Peruana de Pediatría para asegurar la confianza de la población.

• Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica y registro confiable que refleje la magnitud real del brote.

“La protección de la vida de la niñez es el deber primordial del Estado. No actuar con la máxima celeridad representa un grave quebrantamiento del derecho a la salud. Invocamos al Ministerio de Salud a tomar esta decisión impostergable”.

Así lo suscribieron Eduardo Pretell Zárate, Carlos Vallejos Sologuren, Óscar Ugarte Ubilluz, Alberto, Tejada Noriega, Midori de Habich Rospigliosi, Patricia García Funegra, Abel Salinas Rivas, Silvia Pessah Eljay, Víctor Zamora Mesía y Hernando Cevallos Flores.

Hace falta mayor vacunación

La tos ferina es altamente contagiosa y potencialmente mortal. Sin embargo, existe una forma efectiva de prevenirla y es, a través, de la vacunación en menores de 5 años (Pentavalente y DPT). Los síntomas iniciales se parecen a los de un resfriado común, pero luego evoluciona a tos intensa y prolongada. La tos se vuelve más grave y frecuente, con ataques de tos intensa, seguidos de un silbido característico al inhalar.

Según el epidemiólogo Juan Carlos Celis denunció que el Minsa no destina presupuesto necesario en la lucha contra el brote de tos ferina en Datem del Marañón, Loreto.

Explicó que las enfermeras en Loreto, sin presupuesto, no pueden viajar a estos lugares para conversar con los Apus, contar con técnicos que hablen su idioma y desarrollar un seguimiento e implementación de la cobertura de vacunación en la zona.

Celis precisó que es importante que las brigadas de vacunación se establezcan en la zona, luego conversen con los Apus, los vacunen para que sean un ejemplo para su población. "Solo así la población se animará y tendrá confianza para vacunarse; sin embargo, para todo esto se necesita inversión".

El 66% de la población del Datem de Marañón no quiere vacunarse debido a los efectos de la vacuna, por ejemplo, fiebre. Las comunidades no tienen medicamentos para enfrentar esta situación. Por eso se necesita campañas de comunicación en su idioma nativo.

Notas relacionadas
Minsa no invierte en el brote de tos ferina en Loreto: menores siguen en riesgo por falta de estrategia

Minsa no invierte en el brote de tos ferina en Loreto: menores siguen en riesgo por falta de estrategia

LEER MÁS
Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina: 24 menores fallecidos

Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina: 24 menores fallecidos

LEER MÁS
Minsa lanza campaña masiva de vacunación contra 28 enfermedades en todo el país

Minsa lanza campaña masiva de vacunación contra 28 enfermedades en todo el país

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Dos policías peruanos fueron detenidos por la PDI de Chile tras intentar ingresar más de 11 kilos de droga por la frontera de Arica

Dos policías peruanos fueron detenidos por la PDI de Chile tras intentar ingresar más de 11 kilos de droga por la frontera de Arica

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota