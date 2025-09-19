Víctor Zamora, exministro de Salud, exhorta al Minsa de tomar medidas rápidas para evitar más muertes de niños por tos ferina en Loreto. | Andina

En lo que va del 2025, se ha registrado 2395 casos de tos ferina a nivel nacional, de los cuales, la región Loreto presenta la mayor cantidad de contagios con 1818 infectados. Ante esta problemática, exministros de Salud del Perú emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitan al Gobierno de Dina Boluarte declarar en emergencia sanitaria la zona del Datem del Marañon.

De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, hasta la fecha se ha registrado 28 muertes por tos ferina, todos ellos menores de 11 años. Sin embargo, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) señaló que estos datos no serían reales, ya que existiría un subregistro que evidenciaría la dimensionalidad de la enfermedad.

Víctor Zamora, exministro de Salud, indicó a La República que la crisis sanitaria que enfrenta la región Loreto se debe a la frágil presencia del Estado. Con respecto a la transparencia de muertes, sostuvo que "en cualquier enfermedad hay una cifra de fallecidos que logran ser registrados por el sistema, pero existe otro número de personas que fallecen y no son declarados de manera formal. Por eso se habla de un subregistro".

Especialistas recomiendan vacunar a los menores desde su nacionamiento. Foto: Andina.

Sistema de vigilancia y autopsias verbales

El extitular del Ministerio de Salud (Minsa) explicó que la falta de formalidad en las defunciones, principalmente, sucede en zonas alejadas. Esta problemática se debería a la falta de personal en los puestos de atención médica. Por ello, un grupo exministros de Salud impulsa un sistema de vigilancia y registro confiable que incluya las autopsias verbales con la participación de las comunidades.

"Las autopsias verbales es una modalidad de registro en donde se le pregunta al señor o señora de cómo murió una persona... En el caso de los niños (de comunidades indígenas), ¿cómo murieron? ¿Si tenían los mismos síntomas durante el mismo periodo? Entonces, uno infiere que ha muerto de lo mismo", explicó Zamora Mesías.

Más del 75% de casos de tos ferina se encuentra en Loreto

De las ocho provincias que tiene la región Loreto, Datem del Marañon tiene una tasa de incidencia de tos ferina de más de 2080 por mil habitantes. El estrepitoso incremento de contagios sucedió en los últimos tres meses del año. Según Víctor Zamora, los niños estarían muriendo porque la bacteria Bordetella pertusis —o tos ferina— estaría generando resistencia a los medicamentos, o esta sea una cepa muy agresiva.

"El Instituto Nacional de Salud tiene que hacer su trabajo de tomar muestra a los niños para saber si la Bordetella pertusis es resistente a los antibióticos, porque si se les está dando los antibióticos corrientes, la Bordetella se ríe... Entonces, no sabemos si son o no son resistentes a los medicamentos, porque el INS tiene que hacer su trabajo", detalló el extitular del Minsa.

Datos revelan cifras alarmantes de casos de tos ferina en menores de 11 años, población con mayor índice de mortanda. Foto: Elaboración La República. Datos: Minsa

Exministros exigen declarar en emergencia sanitaria a Loreto

El pronunciamiento difundido por los extitulares de Salud propone como ítem principal declarar en emergencia sanitaria al Datem del Marañon para implementar un plan integral intercultural. La acción permitirá un marco legal para que se disponga fondos con celeridad y flexibilidad para salvar vidas. Las autoridades que se juntaron para exhortar al gobierno tomar acciones inmediatas son:

Eduardo Prtell Zárate

Carlos Vallejos Sologuren

Óscar Ugarte Ubilluz

Alberto Tejada Noriega

Midori de Habich Rospigliosi

Patricia García Funegra

Abel Salinas Rivas

Silvida Pessah Eljay

Víctor Zamora Mesía

Hernando Cevallos Flores

Víctor Zamora explicó que este plan de acción rápida garantizará que todas las comunidades con brigadas interculturales puedan tener acceso rápido al diagnóstico, a las medicinas, al servicio especializado, a la instalación de hospitales de campaña y al transporte de los pacientes. "Todo ello con el objetivo de salvar vidas".

En la misma línea, el especialista agregó que esta medida debe ser acompañada de un servicio de orientación de vacunación; es decir, "(El Estado) tiene que orientarle la atención, toda la atención posible para que no se mueran... se debe proteger a los no vacunados y al mismo tiempo atender a los enfermos".

Minsa se niega a declarar emergencia en Loreto

Desde el mes de junio de este año, líderes nacionales Achuar, Kandozi, Chapra, Shawi, Wampis, Kichwa y Awajún solicitaron al Ministerio de Salud declarar en emergencia sanitaria la región tras fallecimientos masivos de niños menores de 11 años a causa de esta enfermedad. Sin embargo, hasta le fecha, la institución pública no ha emitido ninguna alerta, a pesar de que la Sala Situacional de Enfermedades Prevenibles por Vacunas evidencia una tendencia alarmante sobre los casos de tos ferina en las últimas semanas en Loreto.

Además, Zamora sostuvo que el Minsa, actualmente a cargo de César Vásquez, se niega a declarar como epidemia la tos ferina en Loreto, porque tendría que reconocer que no han podido controlar la enfermedad. Lo que significa una derrota, una incapacidad del ministerio. Asimismo, agregó que "la responsabilidad de la vacunación y el control recae en el gobierno regional, pero cuando estos se les va de las manos, el ministerio no puede mirar al costado".

Este medio se contactó con el área de prensa del Minsa para buscar respuesta sobre las atenciones que exigen los pueblos y, recientemente, los exministros de la misma cartera. La entidad respondió que emitirá un pronunciamiento, pero hasta el cierre de la nota, no se obtuvo respuesta alguna.

¿Qué es la tos ferina?

Zamora Mesías explicó a este diario que la tos ferina es una enfermedad infecciosa respiratoria que se transmite de persona en persona por la vía respiratoria y que, para protegerse de esta, las personas se deben vacunar. En el caso de las mujeres gestantes, lo tienen que realizar desde los inicios de embarazo y cuando el niño nace, porque podría contraer la bacteria. Se recomienda llevar control prenatal y cumplir con cartilla de vacunación durante la etapa de gestación.

"Estos niños que han contraído esta enfermedad, sus mamás no estuvieron vacunadas y cuando sus hijos nacieron, no recibieron sus vacunas. Ahora, hay niños que no están vacunados y no mueren, porque probablemente el germen no es tan fuerte... algo está pasando con los niños que sí están muriendo"

