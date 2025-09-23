HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

La menor de 11 años ha desaparecido en San Juan de Lurigancho, según lo registrado por cámaras de seguridad. La familia denuncia que la Policía Nacional no les ha brindado el apoyo necesario en la búsqueda.

Menor desaparece luego de encontrarse con desconocido. Foto: composición LR
Menor desaparece luego de encontrarse con desconocido. Foto: composición LR | composición LR

Una menor de tan solo 11 años desapareció en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) tras encontrarse con un sujeto a quien conoció mediante el videojuego en línea "Free Fire". El principal sospechoso ha sido identificado como Jhonatang Félix Laynes Moncada, de 39 años de edad. Las cámaras de seguridad de la zona captaron a la menor desplazándose junto a este hombre, siendo ese el último registro conocido de su paradero. La familia ha señalado directamente a Laynes Moncada como el presunto responsable de la desaparición.

PUEDES VER: Joven se enfrenta a delincuente para impedir asalto, pero recibe disparo en el rostro en SJL

lr.pe

Familia en SJL busca a menor que habría sido raptada

Tras la desaparición, la abuela de la niña interpuso una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, según denunció la familia, la respuesta de la Policía Nacional ha sido insuficiente. “Nos dijeron que debíamos esperar 72 horas para iniciar la búsqueda”, indicó la abuela, visiblemente afectada, en declaraciones a ATV.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Por su parte, una tía de la menor logró comunicarse con familiares del presunto responsable, quienes aseguraron que Laynes reside en Huachipa. Además, afirmaron que el individuo ya contaba con antecedentes penales por violación a menores de edad, hecho que agrava la preocupación de los allegados de la niña. También se especula que el sujeto habría estado cumpliendo condena en el extranjero y que presenta problemas de salud mental y de consumo de drogas, lo que lo convierte, según la familia, en una persona altamente peligrosa.

Sospechoso la habría contactado mediante juego Free Fire

La familia ha revelado detalles relevantes sobre cómo se habría producido el contacto entre la menor y el adulto. A través del popular videojuego “Free Fire”, el sujeto habría estado enviándole mensajes y acosándola de manera persistente. Finalmente, logró convencerla para concretar un encuentro, asegurándole que tenía 12 años y que solo deseaba “jugar por ahí”.

“En los chats que hemos revisado, se ve claramente que usaba términos como ‘jugar’, y luego de ello la agarra de la mano y se la lleva. No sabemos con qué amenazas o manipulaciones logró que se desplazara con él”, señalaron los familiares.

PUEDES VER: Patrulla de serenazgo atropella a pareja de adultos mayores en SJL: esposo murió y mujer lucha por no quedar inválida

lr.pe

Llamado urgente a las autoridades

La última pista sobre el paradero de la menor proviene de un video captado por una cámara de seguridad en el que se observa a ambos caminando juntos. La familia exige que se revisen más registros de cámaras de la zona para rastrear su recorrido y obtener más información que conduzca a su ubicación.

“Pido que las autoridades se pongan una mano en el pecho y se den cuenta de lo que están haciendo, porque es una niña inocente. En la Dirincri dijeron que se movilizaron, pero hasta ahora no vemos ningún resultado concreto”, expresó la abuela con indignación.

Los familiares también han solicitado que se realice una intervención inmediata en la vivienda del sospechoso en Huachipa, con el fin de buscar evidencias o rastros que permitan esclarecer los hechos y encontrar a la menor lo antes posible.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Familia reporta desaparición de menor con autismo en Surquillo: fue visto por última vez en Real Plaza San Borja

Familia reporta desaparición de menor con autismo en Surquillo: fue visto por última vez en Real Plaza San Borja

LEER MÁS
Juliaca: hallan sin vida a mujer que desapareció tras salir a discoteca con su expareja

Juliaca: hallan sin vida a mujer que desapareció tras salir a discoteca con su expareja

LEER MÁS
Cuartel Los Cabitos: fosas abiertas y memoria inconclusa en Ayacucho

Cuartel Los Cabitos: fosas abiertas y memoria inconclusa en Ayacucho

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota