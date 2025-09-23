Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

Una menor de tan solo 11 años desapareció en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) tras encontrarse con un sujeto a quien conoció mediante el videojuego en línea "Free Fire". El principal sospechoso ha sido identificado como Jhonatang Félix Laynes Moncada, de 39 años de edad. Las cámaras de seguridad de la zona captaron a la menor desplazándose junto a este hombre, siendo ese el último registro conocido de su paradero. La familia ha señalado directamente a Laynes Moncada como el presunto responsable de la desaparición.

Familia en SJL busca a menor que habría sido raptada

Tras la desaparición, la abuela de la niña interpuso una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, según denunció la familia, la respuesta de la Policía Nacional ha sido insuficiente. “Nos dijeron que debíamos esperar 72 horas para iniciar la búsqueda”, indicó la abuela, visiblemente afectada, en declaraciones a ATV.

Por su parte, una tía de la menor logró comunicarse con familiares del presunto responsable, quienes aseguraron que Laynes reside en Huachipa. Además, afirmaron que el individuo ya contaba con antecedentes penales por violación a menores de edad, hecho que agrava la preocupación de los allegados de la niña. También se especula que el sujeto habría estado cumpliendo condena en el extranjero y que presenta problemas de salud mental y de consumo de drogas, lo que lo convierte, según la familia, en una persona altamente peligrosa.

Sospechoso la habría contactado mediante juego Free Fire

La familia ha revelado detalles relevantes sobre cómo se habría producido el contacto entre la menor y el adulto. A través del popular videojuego “Free Fire”, el sujeto habría estado enviándole mensajes y acosándola de manera persistente. Finalmente, logró convencerla para concretar un encuentro, asegurándole que tenía 12 años y que solo deseaba “jugar por ahí”.

“En los chats que hemos revisado, se ve claramente que usaba términos como ‘jugar’, y luego de ello la agarra de la mano y se la lleva. No sabemos con qué amenazas o manipulaciones logró que se desplazara con él”, señalaron los familiares.

Llamado urgente a las autoridades

La última pista sobre el paradero de la menor proviene de un video captado por una cámara de seguridad en el que se observa a ambos caminando juntos. La familia exige que se revisen más registros de cámaras de la zona para rastrear su recorrido y obtener más información que conduzca a su ubicación.

“Pido que las autoridades se pongan una mano en el pecho y se den cuenta de lo que están haciendo, porque es una niña inocente. En la Dirincri dijeron que se movilizaron, pero hasta ahora no vemos ningún resultado concreto”, expresó la abuela con indignación.

Los familiares también han solicitado que se realice una intervención inmediata en la vivienda del sospechoso en Huachipa, con el fin de buscar evidencias o rastros que permitan esclarecer los hechos y encontrar a la menor lo antes posible.

