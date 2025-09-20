HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Juliaca: hallan sin vida a mujer que desapareció tras salir a discoteca con su expareja

Luego dos semanas, cuerpo de joven fue encontrado en el río Torococha. El testimonio de un taxista a investigadores de la PNP fue clave para el hallazgo.

Familia de la víctima exige esclarecer las causas de su muerte. Foto: Cinthia Álvarez - La República.
Familia de la víctima exige esclarecer las causas de su muerte. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

Tras catorce días de intensa búsqueda, el caso de Jissel Vilma Torres Peralta tuvo un desenlace penoso. La joven de 20 años fue hallada sin vida este sábado 20 de septiembre en las aguas del río Torococha, a la altura del jirón Pumacahua, en la ciudad de Juliaca, Puno.

Su desaparición ocurrió la noche del 7 de septiembre, cuando salió de la discoteca El Muki acompañada de su ex enamorado, Wilber Edu Machaca (23). Ambos abordaron un taxi y desde entonces no se supo más de ella, lo que desató una búsqueda desesperada por parte de su familia.

La madre de Jissel, Vilma Peralta, denunció desde el primer momento la desaparición de su hija, quien había salido de casa con la intención de reunirse con amigos. “Hace siete meses perdí a mi esposo, y ahora esto. Mi hija trabajaba para ahorrar y el próximo año quería empezar la universidad”, narró entre lágrimas. La familia mantuvo la esperanza de encontrarla con vida, pero el hallazgo del cuerpo confirmó sus peores temores.

Investigaciones de la Policía

Según información preliminar del Área de Investigación Criminal (Areincri) de la PNP, el testimonio del taxista que trasladó a Jissel y su expareja fue clave para ubicar su cuerpo. El conductor los habría dejado en el lugar del hallazgo, pero la búsqueda no pudo realizarse de inmediato por la oscuridad. Recién esta mañana, con la participación de peritos y el fiscal de turno, se logró encontrar el cadáver en avanzado estado de descomposición.

La denuncia fue presentada ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que días antes citó a Wilber Machaca para declarar. Aunque las pericias preliminares a su ropa y celular no arrojaron pruebas concluyentes, el joven aseguró no recordar a donde fueron después de salir de la discoteca. Para la familia Torres Peralta, él sigue siendo el principal sospechoso, junto al taxista que los trasladó, cuya versión también será investigada a fondo.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Jissel. El Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de Juliaca, donde se realizará la necropsia que determinará las causas exactas del fallecimiento. Mientras tanto, la familia exige justicia y que no se descarte ninguna hipótesis.

