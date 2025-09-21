Un nuevo asesinato en las últimas 24 horas

Una nueva jornada donde la delincuencia dejó su rastro de muerte. La víctima ahora es una adolescente de 15 años, quien falleció en un atentado en el Callao, mientras que otras dos personas quedaron heridas. Asimismo, se siguieron reportando asaltos violentos en diferentes partes del país.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.258 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Callao: una menor fallecida y dos jóvenes heridos tras atentado cerca de una fiesta

Un violento ataque armado en el Callao cobró la vida de una menor de 15 años y dejó heridos a dos jóvenes, durante la madrugada del domingo 21 de septiembre. El hecho ocurrió en las inmediaciones del pasaje Villegas, cerca de una fiesta y movilizó a las autoridades locales desde las primeras horas del día.

La adolescente fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso. En tanto, Sergio Manuel Torres Aliaga (19) permanece internado en el mismo nosocomio, mientras que Misael Stanley Aranda Cervera (23) recibe atención en el Hospital Sabogal.

De acuerdo con testigos, los atacantes recogieron los casquillos antes de huir, presuntamente para eliminar evidencias y dificultar el trabajo de las autoridades.