HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Sociedad

Chiclayo: buscan reabrir excine Tropical tras ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación

El subgerente de Cultura de la MPCh, David Cárdenas, explicó que este espacio podría ser usado exposiciones temporales y muestras de arte.


Excine empezó sus funciones en 1945 hasta la década de los 2000.
Excine empezó sus funciones en 1945 hasta la década de los 2000. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Luego de que el Ministerio de Cultura declaró al excine y teatro Tropical de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) como Patrimonio Cultural de la Nación, las autoridades buscan que este espacio pueda reabrir sus puertas al público y ser sede de exposiciones temporales y muestras de arte, así lo indicó el subgerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), David Cárdenas.

Puedes ver: 650 bebés y niños tuvieron reacciones adversas tras ser vacunados en Lambayeque

lr.pe

El funcionario señaló que para ello se podría gestionar un presupuesto a nivel del Estado. No obstante, la idea es que el sector privado también pueda ser parte de esta iniciativa.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

"La finalidad es que se mantenga ese uso cultural. También se podría hacer una intervención gubernamental por parte del Gobierno Regional o la misma municipalidad. Podría acondicionarse para que existan salas de exposición temporal, muestras de pintura, arte, y que esté en constante uso", refirió.

Parte de la historia de Chiclayo

El excine y teatro Tropical empezó sus funciones en 1945 hasta la primera década de los años 2000. Cárdenas explica que este patrimonio tiene una connotación muy importante a nivel histórico y arquitectónico, y en la memoria colectiva de los ciudadanos. Fue un punto de entretenimiento, cultura y vida social de los chiclayanos por esas épocas.

Notas relacionadas
Chiclayo: denuncian a jefe de centro de salud por presuntamente presionar a sus trabajadores para que vendan rifas y paguen una cuota mensual

Chiclayo: denuncian a jefe de centro de salud por presuntamente presionar a sus trabajadores para que vendan rifas y paguen una cuota mensual

LEER MÁS
Chiclayo: mujeres de Monsefú elaboran artesanía para el papa León XIV por su cumpleaños

Chiclayo: mujeres de Monsefú elaboran artesanía para el papa León XIV por su cumpleaños

LEER MÁS
El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

LEER MÁS
Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Sociedad

Temblor HOY, 23 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

¡No habrá clases! Esta región del Perú suspendió sus actividades escolares el 24 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota