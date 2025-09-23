Chiclayo: buscan reabrir excine Tropical tras ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación

Excine empezó sus funciones en 1945 hasta la década de los 2000. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Excine empezó sus funciones en 1945 hasta la década de los 2000. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Luego de que el Ministerio de Cultura declaró al excine y teatro Tropical de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) como Patrimonio Cultural de la Nación, las autoridades buscan que este espacio pueda reabrir sus puertas al público y ser sede de exposiciones temporales y muestras de arte, así lo indicó el subgerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), David Cárdenas.

El funcionario señaló que para ello se podría gestionar un presupuesto a nivel del Estado. No obstante, la idea es que el sector privado también pueda ser parte de esta iniciativa.

"La finalidad es que se mantenga ese uso cultural. También se podría hacer una intervención gubernamental por parte del Gobierno Regional o la misma municipalidad. Podría acondicionarse para que existan salas de exposición temporal, muestras de pintura, arte, y que esté en constante uso", refirió.

Parte de la historia de Chiclayo

El excine y teatro Tropical empezó sus funciones en 1945 hasta la primera década de los años 2000. Cárdenas explica que este patrimonio tiene una connotación muy importante a nivel histórico y arquitectónico, y en la memoria colectiva de los ciudadanos. Fue un punto de entretenimiento, cultura y vida social de los chiclayanos por esas épocas.