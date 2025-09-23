Chiclayo: buscan reabrir excine Tropical tras ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación
El subgerente de Cultura de la MPCh, David Cárdenas, explicó que este espacio podría ser usado exposiciones temporales y muestras de arte.
- Chiclayo: denuncian a jefe de centro de salud por presuntamente presionar a sus trabajadores para que vendan rifas y paguen una cuota mensual
- Chiclayo: mujeres de Monsefú elaboran artesanía para el papa León XIV por su cumpleaños
Luego de que el Ministerio de Cultura declaró al excine y teatro Tropical de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) como Patrimonio Cultural de la Nación, las autoridades buscan que este espacio pueda reabrir sus puertas al público y ser sede de exposiciones temporales y muestras de arte, así lo indicó el subgerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), David Cárdenas.
El funcionario señaló que para ello se podría gestionar un presupuesto a nivel del Estado. No obstante, la idea es que el sector privado también pueda ser parte de esta iniciativa.
TE RECOMENDAMOS
TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD
"La finalidad es que se mantenga ese uso cultural. También se podría hacer una intervención gubernamental por parte del Gobierno Regional o la misma municipalidad. Podría acondicionarse para que existan salas de exposición temporal, muestras de pintura, arte, y que esté en constante uso", refirió.
Parte de la historia de Chiclayo
El excine y teatro Tropical empezó sus funciones en 1945 hasta la primera década de los años 2000. Cárdenas explica que este patrimonio tiene una connotación muy importante a nivel histórico y arquitectónico, y en la memoria colectiva de los ciudadanos. Fue un punto de entretenimiento, cultura y vida social de los chiclayanos por esas épocas.