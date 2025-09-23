Corte de luz en Lambayeque el 25 y 26 de septiembre: Ensa suspende servicio en estos distritos
Los cortes, que durarán hasta 8 horas, afectarán lugares como Mórrope, Mochumí y Pomalca en Lambayeque. Los usuarios deben estar atentos a los canales oficiales de Ensa para detalles específicos.
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) anunció nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos distritos de la región Lambayeque. Estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de las redes eléctricas y se prolongarán hasta por 8 horas en diferentes subestaciones.
La empresa recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se publicarán los horarios y zonas específicas afectadas. Asimismo, exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias para reducir inconvenientes durante los cortes programados para el 25 y 26 de septiembre.
Corte de luz en Lambayeque: distritos afectados
Corte de luz 25 de septiembre
Distrito: Mórrope
- Zonas afectadas: Annape Mza A
- Motivo: Aviso de interrupción de energía eléctrica en redes de media tensión – Radial Annape, Alimentador ILL-201
- Horario de interrupción: De 09:00 a. m. a 05:00 p. m.
Distrito: Mochumí
- Zonas afectadas: Sector Rural Solecape Mza A, Caserío Solecape III Mza A
- Motivo: Aviso de interrupción de energía eléctrica en redes de media tensión – Radial Solecape, Alimentador LAM-101
- Horario de interrupción: De 09:00 a. m. a 05:00 p. m.
Corte de luz 26 de septiembre
Distrito: Pomalca
- Zonas afectadas: Centro de Pomalca (Mza A, B, C, D, E, F, I, J, L), Centro Poblado Invernillo (Mza A), Habilitación Urbana Sol de Pomalca I, II, III Etapa (Mza A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)
- Motivo: Aviso de interrupción de energía eléctrica en redes de media tensión – Radial Torres Velón, Alimentador POM-201
- Horario de interrupción: De 09:00 a. m. a 05:00 p. m.
- Exclusivos: Municipalidad Distrital de Pomalca, Burga Ruiz, Ever (C.P.M. Invernillo)
Ensa: ¿cómo puedo ver mi recibo de luz?
Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.
Recomendaciones de Ensa frente a un corte de luz
Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas adoptar precauciones durante el período del corte eléctrico. Asimismo, la sucursal sugiere desconectar los dispositivos eléctricos, evitar el uso de ascensores y planificar con anticipación las actividades que requieran energía.
