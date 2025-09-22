En lo que va del año, se han registrado 1.939 casos de reacciones adversas en la región. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Geresa Lambayeque.

En lo que va del año, se han registrado 1.939 casos de reacciones adversas en la región. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Geresa Lambayeque.

Unos 650 menores de edad, entre bebés y niños, mostraron reacciones adversas tras ser vacunados en la región Lambayeque, informó este lunes 22 de setiembre el titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Yonny Ureta Núñez.

Atención a las cifras

En diálogo con La República, el funcionario explicó que esta cifra es parte del total de 1.939 casos de reacciones adversas a fármacos que se han registrado en lo que va del 2025. Los pequeños manifestaron picazón en la zona de la aplicación, enrojecimiento, hinchazón y dolor luego de recibir algunas de las vacunas que administra gratuitamente el Estado.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

"En lo que va de este año se han reportado 1.939 sospechas de reacciones adversas en Lambayeque, sobre todo en la vacunación a menores. En ese sentido, se ha visto más de 450 reacciones en niños, mientras que en la etapa neonatal se registró más de 200 casos y 169 en adultos mayores", declaró.

Campaña de farmacovigilancia y tecnovigilancia inició en el Hospital Regional de Lambayeque. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





Ureta Núñez explicó que los padres de familia y responsables de adultos mayores deben estar atentos a los síntomas que puedan manifestar sus familiares posterior a la vacunación o la ingesta de medicamentos, y llevarlos al centro de salud más cercano a fin de que puedan recibir el tratamiento oportuno conforme al protocolo.

"Cada uno de nosotros somos diferentes y reaccionamos distinto a algún fármaco que entra a nuestro cuerpo. Eso también pasa con los alimentos. Debemos estar atentos para dar un atención inmediata", agregó.

Campaña

La Geresa Lambayeque ha iniciado, como todos los años, una campaña de farmacovigilancia y tecnovigilanca en los hospitales con el objetivo de orientar a los pacientes en la detección de síntomas y la actuación urgente de casos. El primer punto fue el hospital Regional.