Sociedad

Nuevo paro en Cusco: pobladores bloquean acceso a Machu Picchu y obligan a turistas a tomar rutas alternas

La población de Anta realizará un paro de 48 horas porque cuestionan al INEI por realizar el censo sin respetar los límites territoriales.

Pobladores bloquean accesos a Machu Picchu por controversia con el Censo Nacional 2025.
Pobladores bloquean accesos a Machu Picchu por controversia con el Censo Nacional 2025. | Composición LR | Difusión

Pobladores y dirigentes de Cusco tomaron drástica medida luego de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ejerciera el Censo Nacional 2025 sin respetar los límites territoriales de Anta y la Convención. La población convocó a un paro de 48 horas este lunes 22 y martes 23 de septiembre, en contra de la entidad pública por realizar consultas en zonas de conflicto de territorio.

Pobladores bloquean vía en Ancahuasi y Mollepata, paro fue convocado por el comité de lucha por Choquequirao. Foto: Facobook/Radio Tropical Limatambo

Pobladores bloquean vía en Ancahuasi y Mollepata, paro fue convocado por el comité de lucha por Choquequirao. Foto: Facobook/Radio Tropical Limatambo

¿Por qué hay un nuevo paro en Cusco?

La drástica medida de los pobladores en contra del INEI se da por controversias en los límites territoriales sobre la ubicación del sitio arqueológico de Choquequirao en Anta y la Convención.

Según los manifestantes, la entidad pública debería abstenerse de realizar consultas en zonas de conflictos. En tanto, la Gerencia Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía de Cusco, emitió un comunicado recomendando a las agencias de turismo que eviten exponer a los visitantes sobre rutas bloqueadas.

Los lugares a los que no podrá acceder temporalmente los turistas son: la Laguna de Humantay, el acceso vía trekking por el Nevado de Salcantay a Machu Picchu, entro otros accesos ubicados en la provincia de Anta.

INEI responde a bloqueo en Cusco

Por su parte, INEI respondió ante bloqueo y señaló que el Censo Nacional 2025 tiene únicamente fines estadísticos y de uso institucional, por lo que no generaría efectos en límites territoriales.

"El proceso censal en el distrito de Mollepata, provincia de Anta, se encuentra en riesgo debido a que algunas organizaciones sociales pretenden que el INEI atienda demandas de naturaleza demarcatoria, lo cual excede sus atribuciones", explica en el comunicado.

Comunicado de INEI sobre bloqueo de carreteras en los pueblos de Anta y la Convención en Cusco hoy 22 de septiembre. Foto: INEI.

Comunicado de INEI sobre bloqueo de carreteras en los pueblos de Anta y la Convención en Cusco hoy 22 de septiembre. Foto: INEI.

