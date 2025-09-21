Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

El Poder Ejecutivo emitió un comunicado en el que informa el paro en Machu Picchu y la implementación de "un plan de contingencia" en el servicio de transporte. | Foto: composición LR | difusión

Tras ocho horas de diálogo entre autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que se levantó el paro en Machu Picchu y se restableció el servicio de transporte turístico. A través de un comunicado informó que las empresas Consettur Machu Picchu SAC e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy S. A. implementarán "un plan de contingencia" bajo el marco legal vigente.

Asimismo, señaló que los municipios provincial y distritales coordinarán con la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad del servicio de transporte. En esa línea, reconoció que los acuerdos logrados tras la mesa de diálogo "beneficiarán a miles de turistas que visitan Machu Picchu, a los cusqueños y al país en general".

Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo

El paro que fue convocado por las comunidades de Machu Picchu tras una disputa con las empresas de transporte turístico llegó a su fin. Como parte de los compromisos asumidos, la Municipalidad Provincial de Urubamba garantizará la difusión clara y transparente de toda la información relacionada con el proceso de elección del nuevo operador de servicio de transporte turístico hacia la ciudadela inca.

En un comunicado, la PCM destacó la voluntad de consenso alcanzada en la mesa de diálogo. "La Presidencia del Consejo de Ministros logró concretar acuerdos, tras un diálogo entre autoridades, empresarios y la sociedad civil, que permitirán el retorno de los miles de visitantes a nuestro primer atractivo turístico Machu Picchu, con la seguridad y calidad correspondiente", indicó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los distintos sectores por su disposición a ceder a favor del interés común. "Felicitamos el trabajo de todos los sectores involucrados por la voluntad de diálogo demostrada, que ha permitido llegar a acuerdos que benefician a los miles de turistas que visitan Machu Picchu, a los cusqueños y al país en general", finalizó.

Cámara de Turismo de Cusco exige seguridad y calidad en la operación ferroviaria de Machu Picchu

El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos González, se pronunció tras el comunicado que emitió el Poder Ejecutivo sobre el diálogo con los representantes de los grupos que protestaron en Machu Picchu y empresarios del sector. En ese sentido, señaló que los gremios de Turismo no tienen preferencia por ningún operador en la ruta Hiram Bingham, pero consideró que "es importante ofrecer un servicio de calidad en base a requisitos y requerimientos internacionales que brinde garantía de seguridad e integridad a los viajeros y trabajadores", además que no se siga "menoscabando el índice de satisfacción de los viajeros".

"Si es una operación que va a garantizar la seguridad, la integridad, la eficiencia y calidad del servicio, entonces el sector privado de turismo va a estar de acuerdo con cualquier tipo de operación en la ruta. La responsabilidad recae directamente en las entidades públicas, del Estado y las empresas que asuman esta operación, ya sea de manera temporal, o mediante una futura concesión obtenida en una licitación abierta con criterios internacionales de calidad y seguridad", señaló.

Además, advirtió que existe una posibilidad de que en el futuro surjan conflictos sociales con el objetivo de "boicotear la operación ferroviaria", lo que expone a riesgos tanto a viajeros nacionales y extranjeros como al personal de trenes y buses.

"Nosotros hemos expresado nuestra incomodidad y preocupación porque se da cabida a amenazas y a presiones de ciertos grupos sociales que creen que nos están haciendo un favor decretando una tregua de 72 horas, la cual luego vuelven a ofrecer y después salen a la prensa a decir que están facilitando la tranquilidad y la paz. Cuando en realidad son estos grupos los que han realizado una serie de actos que pretenden boicotear la operación ferroviaria. Ponen en riesgo la integridad de los viajeros y de los trabajadores. Nosotros rechazamos este tipo de chantajes y coacciones, amparados en una supuesta representación social que, en muchos casos, resulta bastante dudosa", dijo.

