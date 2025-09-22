Los comerciantes están dispuestos a trabajar de la mano con la municipalidad de Surquillo. Foto: Composición LR

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos N°1 realizó un multitudinario plantón en las afueras del establecimiento para solicitar la reapertura del mismo, luego de la disposición judicial que lo ordena. De acuerdo con Margarita Costello, presidente del gremio, son más de 120 agremiados que se han visto afectados por la "clausura arbitraria" del centro de abastos el pasado 6 de agosto del 2024.

La clausura del mercado ha ocasionado que los comerciantes no puedan llevar sustento a sus hogares ni solventar sus gastos de alimentación, educación y salud hace más de un año. En conversación con La República, Costello aseguró que están dispuestos a modernizar la infraestructura del emblemático centro de abastos y trabajar de la mano con la Municipalidad de Surquillo.

Comerciantes aseguran que hay impedimentos en la reapertura del mercado N°1

"Hay impedimentos en este momento para reabrir el mercado. Prácticamente, lo que la alcaldesa está haciendo es no acatar la decisión del juez", sostuvo Margarita Costello para nuestro medio. Cabe precisar que la fecha límite para la reapertura del centro de abastos es el miércoles 24, según la reciente resolución del Poder Judicial.

"(La reapertura) se tiene que cumplir sí o sí", resaltó Costello en medio del plantón en los exteriores del mercado. En tanto, los comerciantes aseguraron que continuarán exigiendo justicia hasta que se les responda sus puestos de trabajo. Y es que el fallo, emitido por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, contradice una anterior decisión que respaldaba el cierre del Mercado N°1.

Ahora, se le ha dado un plazo de tres días para que se ejecute las acciones ordenadas por el Poder Judicial. "Seguiremos pidiendo justicia ante el Poder Judicial. Las leyes nos protegen. Nosotros estamos abiertos a trabajar de la mano con la municipalidad. Somos más de 200 comerciantes afectados", precisó Costello.

Solicitan el apoyo de la municipalidad para modernizar el Mercado Número 1

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos N.º 1 se ha mostrado abierta a trabajar con la Municipalidad de Surquillo para llevar a cabo la modernización de la infraestructura del centro de abastos, luego de que se haya identificado deficiencias en la misma. "Hemos presentado proyectos para que estas deficiencias sean levantadas y no hemos tenido el apoyo de las autoridades (...) hemos presentado los permisos para el sistema eléctrico y tampoco hubo apoyo", sostuvo la presidenta del gremio.

Según cuenta Costello, tanto el servicio de luz como el de agua ha sido costeado por los comerciantes del centro de abastos. "En la última reunión que tuvimos con la alcaldesa, nos comprometimos a trabajar coordinadamente con la municipalidad para ver el tema de las áreas comunes y los contratos, de los cuales ningún comerciante se ha negado", resaltó.

¿Por qué cerraron el emblemático centro de abastos?

De acuerdo con la Municipalidad de Surquillo, el Mercado N.º 1 había sido cerrado luego de que un grupo de comerciantes expusiera factores de riesgo dentro del establecimiento. Ante ello, la Fiscalía corroboró las múltiples deficiencias estructurales. Tras un recorrido, se evidenció pasillos angostos, cables eléctricos expuestos, entre otras fallas.

Al respecto, la alcaldesa de Surquillo, Giuliana Loayza, precisó que el pasado 15 de septiembre se convocó una licitación pública para iniciar obras de mejora en el mercado, que tiene 3 pisos y un área de 3.000 metros cuadrados. Dicho proceso de intervención ya está en marcha, sin embargo, se desconoce si se hará en paralelo con la reapertura que ordenó el Poder Judicial.

