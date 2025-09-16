Las comunidades de Machu Picchu pueblo iniciaron un paro indefinido el pasado 14 de septiembre, en plena temporada alta de turismo, con bloqueos, suspensión del comercio y cierre de actividades turísticas. La protesta, liderada por el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, exige que se permita el ingreso de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, adjudicada legalmente para operar la ruta Hiram-Bingham, que conecta el pueblo con la ciudadela inca.

Asimismo, los manifestantes acusan un presunto “contubernio” entre autoridades locales, la Policía, la empresa PeruRail y Consettur, que tuvo el monopolio del servicio por 30 años, para impedir el inicio de operaciones de la nueva empresa. Mientras tanto, el servicio ferroviario continúa suspendido por la caída de rocas en el sector de Ccorihuayrachina, lo que ha dejado a cientos de turistas varados y dificulta el abastecimiento en la zona.

Crisis en Machu Picchu EN VIVO: protestas, bloqueos, paro indefinido y caos por entradas 16:39 Suspenden manifestaciones hasta mañana Oscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo, con sede en Cusco, anunció que se han suspendido las manifestaciones en la vía férrea hacia Machu Picchu hasta este 17 de septiembre a las 8:00 am. De esta manera, el tránsito de trenes se reanuda tras un breve acuerdo y mesa de diálogo, y se garantiza el despalzamiento de turistas y vecinos.