HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Sociedad

Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: protestas, bloqueos en vías del tren, paro indefinido y caos por entradas

Las comunidades de Machu Picchu iniciaron un paro indefinido con bloqueos y cierre total del comercio. Exigen el ingreso de nuevos buses a la ruta turística y denuncian presuntos acuerdos irregulares.

Paro indefinido en Machu Picchu: cierran establecimientos por presunto "contubernio" para impedir ingreso de nuevos buses
Paro indefinido en Machu Picchu: cierran establecimientos por presunto "contubernio" para impedir ingreso de nuevos buses | Composicion LR | Omar Neyra

Las comunidades de Machu Picchu pueblo iniciaron un paro indefinido el pasado 14 de septiembre, en plena temporada alta de turismo, con bloqueos, suspensión del comercio y cierre de actividades turísticas. La protesta, liderada por el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, exige que se permita el ingreso de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, adjudicada legalmente para operar la ruta Hiram-Bingham, que conecta el pueblo con la ciudadela inca.

Asimismo, los manifestantes acusan un presunto “contubernio” entre autoridades locales, la Policía, la empresa PeruRail y Consettur, que tuvo el monopolio del servicio por 30 años, para impedir el inicio de operaciones de la nueva empresa. Mientras tanto, el servicio ferroviario continúa suspendido por la caída de rocas en el sector de Ccorihuayrachina, lo que ha dejado a cientos de turistas varados y dificulta el abastecimiento en la zona.

Crisis en Machu Picchu EN VIVO: protestas, bloqueos, paro indefinido y caos por entradas

16:39
16/9/2025

Suspenden manifestaciones hasta mañana

Oscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo, con sede en Cusco, anunció que se han suspendido las manifestaciones en la vía férrea hacia Machu Picchu hasta este 17 de septiembre a las 8:00 am. De esta manera, el tránsito de trenes se reanuda tras un breve acuerdo y mesa de diálogo, y se garantiza el despalzamiento de turistas y vecinos. Como se recuerda, las comunidades de Machu Picchu Pueblo iniciaron un paro indefinido el 14 de septiembre para exigir que se permita el ingreso de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, la cual fue adjudicada para operar provisionalmente la ruta Hiram-Bingham (que conecta el pueblo con la ciudadela inca).

16:25
16/9/2025

Machu Picchu en riesgo internacional

La fundación New7Wonders advirtió que el sitio podría perder su estatus de Maravilla del Mundo por fallas en gestión turística, conflictos sociales, alzas de precios y mala experiencia del visitante. Exigen acciones urgentes del Estado.

16:25
16/9/2025

Turistas varados en Machu Picchu

Cientos de visitantes, muchos extranjeros, quedaron atrapados en Aguas Calientes sin transporte disponible. Algunos han debido continuar a pie, mientras operadores turísticos reportaron pérdidas y cancelaciones en plena temporada alta.

16:24
16/9/2025

Paro indefinido en Machu Picchu

Desde el 14 de septiembre, comunidades de Machu Picchu mantienen un paro indefinido, con suspensión de actividades turísticas y cierre total del comercio. Exigen el ingreso de una nueva flota de buses autorizada para operar la ruta a la ciudadela.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR
Notas relacionadas
Visitantes extranjeros y de Cusco podrá ingresar gratis a Machu Picchu en 2026 bajo estas condiciones

Visitantes extranjeros y de Cusco podrá ingresar gratis a Machu Picchu en 2026 bajo estas condiciones

LEER MÁS
¿Qué pasa en Machu Picchu y por qué podría perder su título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders?

¿Qué pasa en Machu Picchu y por qué podría perder su título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders?

LEER MÁS
UGEL suspende clases presenciales en Machu Picchu pueblo, sin fecha de retorno, por protestas

UGEL suspende clases presenciales en Machu Picchu pueblo, sin fecha de retorno, por protestas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Caos en avenida Grau: MML ordenó su cierre total pese a que ATU recomendó que sea parcial y por etapas

Caos en avenida Grau: MML ordenó su cierre total pese a que ATU recomendó que sea parcial y por etapas

LEER MÁS
Perú ganó el Mundial de Desayunos, pero es el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica

Perú ganó el Mundial de Desayunos, pero es el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Sociedad

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 16 de septiembre, según IGP?

Sin agua en Lima por más de 12 horas: revisa los distritos y horarios afectados por Sedapal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota