Una madre y sus dos hijas, conocidas como "Las Choclonas de La Parada", fueron capturadas en La Victoria mientras intentaban robar un celular. Su maniobra fue frustrada por la Policía. | composición LR

Lo que parecía una tarde común en el corazón de La Victoria terminó convertida en una escena insólita de robo. Entre el bullicio del Mercado La Parada, una madre y sus dos hijas ejecutaron una maniobra sincronizada para arrebatarle el celular a una mujer. Pero su plan se vio frustrado por agentes del Grupo Terna, quienes las seguían desde hacía días y lograron intervenir en el preciso momento del asalto.

La Policía identificó al trío como Las Choclonas de La Parada, conocidas por aplicar siempre la misma estrategia. Una de las jóvenes distraía a la víctima tocándole el cabello, mientras la otra le quitaba el teléfono. El aparato pasaba de inmediato a manos de la madre, alias 'Chacalona', quien lo escondía y dirigía la fuga en distintas direcciones.

PNP captura a Las Choclonas en La Victoria

La captura se produjo en el cruce de las avenidas Aviación con Bauzate y Meza, donde los efectivos redujeron a las tres mujeres y recuperaron el equipo robado. Durante las diligencias, una de ellas admitió tener antecedentes por hechos similares, lo que reforzó la sospecha de que no era la primera vez que operaban en la zona.

''El rol estaba claramente repartido: una distraía, otra sustraía el celular y la madre coordinaba la huida. Era una modalidad descarada y peligrosa'', explicó el coronel PNP Pedro Rojas al noticiero de ATV, al confirmar que se trataba de una organización familiar dedicada al hurto.

La víctima apenas tuvo tiempo de reaccionar. Según relató al medio, solo se enteró del robo cuando transeúntes le advirtieron lo ocurrido: ''Yo estaba comprando para hacer mi almuerzo y de pronto una señora me dijo: '¿Qué pasa? ¿Quién roba, quién roba?’'', contó.

Tras la intervención, madre e hijas fueron trasladadas al módulo integral de seguridad y justicia de La Victoria, donde afrontarán cargos por hurto agravado y reincidencia. ''Estas mujeres actuaban sin temor alguno. Cada una cumplía un papel y operaban con total naturalidad, como si se tratara de un negocio familiar. Pero hoy terminaron bajo custodia'', finalizó el coronel Rojas.

