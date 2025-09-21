La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre desvíos temporales en los buses del Corredor Morado debido a protestas en la avenida Abancay, en Lima. | ATU | ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre desvíos temporales en los buses del Corredor Morado debido a protestas en la avenida Abancay, en Lima. | ATU | ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció este 21 de setiembre que los buses del Corredor Morado realizarán desvíos temporales debido a manifestaciones en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. Según la entidad, las protestas de la llamada 'Generación Z' han impedido el paso normal de las unidades, por lo que se han activado rutas alternativas para aliviar el tráfico y garantizar el servicio de los buses.

Usuarios en X también reportaron en horas de la tarde: ''Para la gente que va a la marcha: la policía ya cerró el acceso a la Av. Abancay. Ya no hay pase''. La República confirmó que ambos carriles de la Av. Abancay están cerrados, y que solo hay paso peatonal por el momento. Además, hay una fuerte presencia policial en la zona, un aproximado de 400 agentes. El cierre es desde el cruce de Nicolás de Piérola hasta el Puente Ricardo Palma. Hacia las 5:00 p.m., no se encontró presencia de manifestantes en esta zona.

Recorridos alternativos del Corredor Morado

En dirección a San Juan de Lurigancho (SJL) : los buses desviarán su recorrido por la Av. Tacna o el Jr. Huánuco .

: los buses desviarán su recorrido por la o el . En sentido a Magdalena o San Isidro: las rutas utilizarán la Av. Tacna y la Av. Garcilaso de la Vega para evitar los bloqueos.

Se recomienda a la ciudadanía estar pediente a los canales oficiales de ATU.

Qué tener en cuenta si me desplazo por la zona