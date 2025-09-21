Corredor Morado desvía su ruta por protestas en la avenida Abancay: estos son los recorridos alternos, según ATU
Se recomienda a los usuarios del Corredor Morado consultar los canales oficiales de ATU antes de viajar, ya que los tiempos de desplazamiento pueden verse afectados por los desvíos.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció este 21 de setiembre que los buses del Corredor Morado realizarán desvíos temporales debido a manifestaciones en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. Según la entidad, las protestas de la llamada 'Generación Z' han impedido el paso normal de las unidades, por lo que se han activado rutas alternativas para aliviar el tráfico y garantizar el servicio de los buses.
Usuarios en X también reportaron en horas de la tarde: ''Para la gente que va a la marcha: la policía ya cerró el acceso a la Av. Abancay. Ya no hay pase''. La República confirmó que ambos carriles de la Av. Abancay están cerrados, y que solo hay paso peatonal por el momento. Además, hay una fuerte presencia policial en la zona, un aproximado de 400 agentes. El cierre es desde el cruce de Nicolás de Piérola hasta el Puente Ricardo Palma. Hacia las 5:00 p.m., no se encontró presencia de manifestantes en esta zona.
Recorridos alternativos del Corredor Morado
- En dirección a San Juan de Lurigancho (SJL): los buses desviarán su recorrido por la Av. Tacna o el Jr. Huánuco.
- En sentido a Magdalena o San Isidro: las rutas utilizarán la Av. Tacna y la Av. Garcilaso de la Vega para evitar los bloqueos.
Se recomienda a la ciudadanía estar pediente a los canales oficiales de ATU.
Qué tener en cuenta si me desplazo por la zona
- Se recomienda a los usuarios del Corredor Morado revisar antes de salir su punto de partida, pues los tiempos de viaje podrían variar, especialmente en horas punta.
- Es importante mantenerse atento a los canales oficiales de la ATU para posibles actualizaciones: podrían sumarse más rutas alternas o cambios adicionales si se extiende el bloqueo.