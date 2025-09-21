HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Sociedad

Corredor Morado desvía su ruta por protestas en la avenida Abancay: estos son los recorridos alternos, según ATU

Se recomienda a los usuarios del Corredor Morado consultar los canales oficiales de ATU antes de viajar, ya que los tiempos de desplazamiento pueden verse afectados por los desvíos.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre desvíos temporales en los buses del Corredor Morado debido a protestas en la avenida Abancay, en Lima.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre desvíos temporales en los buses del Corredor Morado debido a protestas en la avenida Abancay, en Lima.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció este 21 de setiembre que los buses del Corredor Morado realizarán desvíos temporales debido a manifestaciones en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. Según la entidad, las protestas de la llamada 'Generación Z' han impedido el paso normal de las unidades, por lo que se han activado rutas alternativas para aliviar el tráfico y garantizar el servicio de los buses.

Usuarios en X también reportaron en horas de la tarde: ''Para la gente que va a la marcha: la policía ya cerró el acceso a la Av. Abancay. Ya no hay pase''. La República confirmó que ambos carriles de la Av. Abancay están cerrados, y que solo hay paso peatonal por el momento. Además, hay una fuerte presencia policial en la zona, un aproximado de 400 agentes. El cierre es desde el cruce de Nicolás de Piérola hasta el Puente Ricardo Palma. Hacia las 5:00 p.m., no se encontró presencia de manifestantes en esta zona.

lr.pe

Recorridos alternativos del Corredor Morado

  • En dirección a San Juan de Lurigancho (SJL): los buses desviarán su recorrido por la Av. Tacna o el Jr. Huánuco.
  • En sentido a Magdalena o San Isidro: las rutas utilizarán la Av. Tacna y la Av. Garcilaso de la Vega para evitar los bloqueos.
Se recomienda a la ciudadanía estar pediente a los canales oficiales de ATU.

Se recomienda a la ciudadanía estar pediente a los canales oficiales de ATU.

lr.pe

Qué tener en cuenta si me desplazo por la zona

  • Se recomienda a los usuarios del Corredor Morado revisar antes de salir su punto de partida, pues los tiempos de viaje podrían variar, especialmente en horas punta.
  • Es importante mantenerse atento a los canales oficiales de la ATU para posibles actualizaciones: podrían sumarse más rutas alternas o cambios adicionales si se extiende el bloqueo.
Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

¿Licencia por la muerte de tu mascota? Congreso propone proyecto que daría hasta tres días de ausencia

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

