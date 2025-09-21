HOYSuscripcion LR Focus

Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

Aunque se esperaba para el 18 de septiembre, la inauguración se retrasó por trabajos de semaforización y señalización aún en curso, según el comunicado oficial.

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y la Municipalidad de Lima confirmaron la apertura progresiva de la nueva Vía Expresa Sur desde el 22 de septiembre.
La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y la Municipalidad de Lima confirmaron la apertura progresiva de la nueva Vía Expresa Sur desde el 22 de septiembre. | Andina

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y la Municipalidad de Lima anunciaron que el tránsito vehicular en la nueva Vía Expresa Sur se habilitará de manera progresiva a partir del lunes 22 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado oficial, emitido este viernes 19, las labores de semaforización y señalización aún están en ejecución, con el fin de reforzar la seguridad de los conductores en las vías principales.

La Municipalidad de Lima emitió su comunicado.

La Municipalidad de Lima emitió su comunicado.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

¿Demora en la apertura?

Las autoridades precisaron que la apertura estaba prevista inicialmente para el 18 de septiembre, pero se postergó primero al 19 y, finalmente, al 22, debido a los trabajos pendientes. La normativa exige que los cinco kilómetros de la Vía Expresa Sur estén totalmente habilitados antes de su apertura completa.

Una vez en funcionamiento, la nueva vía permitirá la integración del Metropolitano con zonas estratégicas de Lima como Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. Así, se conectará el centro de Lima con dichos distritos en un tiempo estimado de 30 a 40 minutos, dependiendo del tráfico.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue cuestionado por algunas deficiencias halladas en la obra.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue cuestionado por algunas deficiencias halladas en la obra.

PUEDES VER: Línea 1 del Metro asegura que funcionamiento de la Estación Grau no se verá afectado por obras de nueva Vía Expresa

Defensoría del Pueblo advierte deficiencias

El pasado 17 de septiembre, la Oficina Defensorial de Lima inspeccionó un tramo de la obra y detectó problemas en la señalización, desajustes en los semáforos y deficiencias en la accesibilidad peatonal, especialmente en zonas escolares.

Ante ello, la entidad exigió ajustar los tiempos de los semáforos, reforzar la señalización y coordinar con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables.

Segunda fase y plazos de ejecución de la Vía Expresa Sur

La segunda etapa de la Vía Expresa Sur se iniciaría en diciembre y contempla nuevos intercambios viales, así como un corredor complementario del Metropolitano. Según el cronograma, la ampliación estará lista en junio de 2026.

El terminal de Atocongo seguirá funcionando ''normalmente'' mientras se desarrolla la segunda fase del proyecto, prevista para empezar en diciembre.

Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

Línea 1 del Metro asegura que funcionamiento de la Estación Grau no se verá afectado por obras de nueva Vía Expresa

Línea 1 del Metro asegura que funcionamiento de la Estación Grau no se verá afectado por obras de nueva Vía Expresa

Cierre de la av. Grau: rutas alternas y plan de desvío por obras de la MML durante 90 días

Cierre de la av. Grau: rutas alternas y plan de desvío por obras de la MML durante 90 días

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

Franco Vidal no acepta críticas y ofende a vecinos de Ate, pese a que concretar obras es su trabajo: "Tienen pista por mi gestión"

Franco Vidal no acepta críticas y ofende a vecinos de Ate, pese a que concretar obras es su trabajo: "Tienen pista por mi gestión”

