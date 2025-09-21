La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y la Municipalidad de Lima confirmaron la apertura progresiva de la nueva Vía Expresa Sur desde el 22 de septiembre. | Andina

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y la Municipalidad de Lima anunciaron que el tránsito vehicular en la nueva Vía Expresa Sur se habilitará de manera progresiva a partir del lunes 22 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado oficial, emitido este viernes 19, las labores de semaforización y señalización aún están en ejecución, con el fin de reforzar la seguridad de los conductores en las vías principales.

La Municipalidad de Lima emitió su comunicado.

¿Demora en la apertura?

Las autoridades precisaron que la apertura estaba prevista inicialmente para el 18 de septiembre, pero se postergó primero al 19 y, finalmente, al 22, debido a los trabajos pendientes. La normativa exige que los cinco kilómetros de la Vía Expresa Sur estén totalmente habilitados antes de su apertura completa.

Una vez en funcionamiento, la nueva vía permitirá la integración del Metropolitano con zonas estratégicas de Lima como Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. Así, se conectará el centro de Lima con dichos distritos en un tiempo estimado de 30 a 40 minutos, dependiendo del tráfico.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue cuestionado por algunas deficiencias halladas en la obra.

Defensoría del Pueblo advierte deficiencias

El pasado 17 de septiembre, la Oficina Defensorial de Lima inspeccionó un tramo de la obra y detectó problemas en la señalización, desajustes en los semáforos y deficiencias en la accesibilidad peatonal, especialmente en zonas escolares.

Ante ello, la entidad exigió ajustar los tiempos de los semáforos, reforzar la señalización y coordinar con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables.

Segunda fase y plazos de ejecución de la Vía Expresa Sur

La segunda etapa de la Vía Expresa Sur se iniciaría en diciembre y contempla nuevos intercambios viales, así como un corredor complementario del Metropolitano. Según el cronograma, la ampliación estará lista en junio de 2026.

El terminal de Atocongo seguirá funcionando ''normalmente'' mientras se desarrolla la segunda fase del proyecto, prevista para empezar en diciembre.

